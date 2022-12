Super Junior càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu

Chỉ trong một ngày ra mắt, nhóm nhạc gen 2 huyền thoại đã đạt được thành công vang dội khi chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở 21 quốc gia, bao gồm: Brazil, Ấn Độ, Malaysia, Ả Rập Saudi, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông, Indonesia, Mexico, Paraguay, Philippines, Việt Nam, Qatar, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Ecuador, Peru, Ai Cập và Chile.

Ngoài ra, The Road: Celebration cũng lọt vào Top 5 bảng xếp hạng Album hàng đầu của iTunes ở 29 quốc gia, Top 10 ở 31 quốc gia và lọt vào bảng xếp hạng Apple Music ở 11 quốc gia.

Ca khúc chủ đề Celebrate cũng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở 11 quốc gia, bao gồm cả việc đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Songs ở Paraguay, Peru và Ả Rập Saudi. Bên cạnh đó, ca khúc đặc biệt của album If only you và B-side White Love cũng lọt vào bảng xếp hạng Top Songs.





Super Junior hiện là một trong những nhóm nhạc hoạt động lâu nhất Kpop ra mắt năm 2005, là nhóm nhạc huyền thoại gen 2 và có lượng người hâm mộ hùng hậu của showbiz Hàn. Các ca khúc được yêu thích của Super Junior có thể kể đến Sorry, Sorry; Bonamana; Mr. Simple; Devil; One More Time...

Trở lại đường đua âm nhạc vào đúng dịp nghỉ lễ, 16 giờ ngày 15.12 (giờ Việt Nam) Super Junior phát hành full album thứ 11 Vol.2, The Road: Celebration trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Với tạo hình ấm áp tràn ngập bầu không khí mùa lễ hội, đây là album đánh dấu hành trình một năm vừa qua và cũng là món quà cuối năm của nhóm dành cho người hâm mộ. Bản phát hành lần này là sự tiếp nối của album thứ 11 Vol.1 The Road: Keep on Going với ca khúc chủ đề Mango đã được ra mắt vào tháng 7 vừa qua.