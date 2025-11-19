Ngay từ những năm đầu thập niên 90, Suzuki đã hiện diện tại Việt Nam và trở thành một trong những thương hiệu xe Nhật gắn bó lâu dài với người Việt. Thời gian đầu, hãng xe Nhật được biết đến qua những mẫu xe máy nhỏ gọn, bền bỉ và tiết kiệm; nổi bật có dòng "Su xì-po", Suzuki Viva… từng là biểu tượng một thời. Cùng với đó, các mẫu xe tải nhẹ và minivan như Carry, APV cũng được ưa chuộng trong giới kinh doanh.

Sau ba thập niên, định hướng của Suzuki vẫn nhất quán. Không quá ồn ào về truyền thông, hãng tập trung xây dựng hình ảnh gắn liền với độ bền và đặt mục tiêu mang đến sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng lâu dài.

Con số trên không chỉ phản ánh sức tiêu thụ ổn định mà còn thể hiện cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam. Sự gắn bó của người tiêu dùng cũng phần nào lý giải vì sao các dòng xe Nhật đề cao tính bền bỉ, thực dụng và hiệu quả vận hành luôn nhận được nhiều thiện cảm.

Những năm gần đây, khi thu nhập tăng lên, thị trường ô tô Việt chứng kiến sự chuyển biến rõ rệt về nhu cầu, từ ưu tiên độ bền và tiết kiệm sang chú trọng trải nghiệm lái, thiết kế, công nghệ và tiện nghi.

Ông Kotaki Kenji - Tổng giám đốc Suzuki Việt Nam nhận định, xu hướng mua xe phục vụ gia đình vẫn chiếm ưu thế, nhưng khi thu nhập cải thiện, nhu cầu mua xe cho mục đích cá nhân sẽ tăng.

Người Việt ngày càng ưa chuộng các mẫu SUV đô thị nhỏ gọn, linh hoạt, tiện nghi và phù hợp nhiều mục đích sử dụng. Xu hướng này cũng đặt ra thách thức cho các thương hiệu vốn đề cao tính thực dụng, trong đó có Suzuki. Việc hãng bắt đầu tập trung vào thiết kế, tiện nghi và cảm giác lái cho thấy đây là một bước chuyển mình rõ nét, phù hợp với thị hiếu đang thay đổi.

Nếu như Suzuki Jimny tạo ấn tượng với nhóm khách hàng yêu thích off-road, thì Fronx là mẫu xe chiến lược giúp mở rộng dải sản phẩm và đáp ứng nhu cầu về một chiếc SUV đô thị linh hoạt, công nghệ hiện đại, mức giá dễ tiếp cận.

Không phải ngẫu nhiên Fronx được chọn là đại diện cho giai đoạn chuyển mình của Suzuki. Mẫu SUV đô thị này hội tụ đầy đủ các yếu tố người dùng hiện nay quan tâm như kiểu dáng trẻ trung, trang bị hiện đại, vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý. Đây vừa là thế mạnh vốn có của Suzuki, vừa thể hiện định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Fronx có thiết kế SUV lai coupe với các chi tiết thể thao như vòm bánh lớn, cụm đèn pha hai tầng, mâm hợp kim 16 inch. Nội thất xe thiết kế gọn gàng, bố trí hợp lý, cùng nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 9 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, kính HUD, điều hòa tự động, sạc không dây, cửa gió sau và cửa sổ trời.

Về vận hành, Fronx sử dụng động cơ K15C kết hợp hệ thống hybrid nhẹ SHVS, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Xe cũng trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng, hỗ trợ điều khiển chủ động khi cần vượt hoặc xuống dốc.

Fronx là mẫu xe duy nhất của Suzuki trong phân khúc có hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Suzuki Safety Support ADAS, bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng và đèn chiếu xa tự động. Các phiên bản đều có 6 túi khí và đầy đủ tính năng an toàn cơ bản, có thể nói việc Fronx trang bị hệ thống an toàn đầy đủ là một điểm đắt giá để cạnh tranh.

Khi ngành công nghiệp ô tô toàn cầu bước vào kỷ nguyên điện hóa, Suzuki cũng có những bước đi thận trọng nhưng chắc chắn. Hãng đã bắt đầu phân phối các dòng xe hybrid như XL7 Hybrid, Swift và mới đây nhất có Fronx.

Ông Kotaki Kenji nhận định: "Xe hybrid hay xe điện (EV) đều là xu hướng của tương lai và có mục đích chung là giảm khí thải. Chính vì vậy Suzuki sẽ đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để vừa đáp ứng yêu cầu giảm khí thải nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu của khách hàng".

Bắt đầu kinh doanh xe hybrid tại Việt Nam từ năm 2022, Suzuki nhanh chóng mở rộng dải sản phẩm xăng lai điện. Hiện tại, Suzuki Việt Nam đang phân phối các mẫu xe hybrid như Swift, XL7 Hybrid và mới đây nhất là Fronx. Việc liên tiếp tung ra các mẫu xe hybrid cho thấy Suzuki đã sẵn sàng thay đổi để đồng hành cùng người Việt trong tương lai mới.

Hành trình 30 năm đồng hành cùng người Việt của Suzuki đang bước sang một chương mới đầy hứa hẹn. Vẫn duy trì giá trị “bền bỉ, tiết kiệm” đã làm nên tên tuổi, hãng tiếp tục chinh phục thị trường bằng loạt sản phẩm hybrid mang thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và định hướng hướng tới một tương lai di chuyển bền vững, thân thiện với môi trường.

Thông tin dịch vụ



