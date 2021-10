'T.Ư thống nhất có chính sách tài khóa, tiền tệ gỡ khó cho doanh nghiệp'

Sức khỏe doanh nghiệp, người dân đã bị bào mòn

Chiều 7.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI), gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp, giới doanh nhân Việt Nam.

Sau khi 12 doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp ở các điểm cầu trong toàn quốc phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, sự mất mát cả về tài sản và tính mạng của người dân do tác động của đại dịch Covid-19, nhất là trong đợt dịch thứ 4.

“Sức khỏe của doanh nghiệp và người dân đã bị bào mòn qua 4 đợt dịch”, ông Huệ nói và cho biết, tại Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII vừa bế mạc, T.Ư đã bàn thảo hết sức kỹ lưỡng, đậm nét về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo ông Huệ, thời điểm hiện tại là “lúc thử thách bản lĩnh của doanh nghiệp, doanh nhân hơn lúc nào hết”, do đó, ông mong muốn cộng đồng doanh nghiệp “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”.

Cho rằng vẫn có những nền tảng vĩ mô tốt để vượt qua những khó khăn trước mắt hiện nay, tiếp tục có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới, ông Huệ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp rà soát lại năng lực quản trị của chính mình, nhìn rõ điểm mạnh - yếu của doanh nghiệp mình để có chiến lược phù hợp để phục hồi và phát triển.

Tăng tính tự chủ cho doanh nghiệp để thích ứng với đại dịch

Theo ông Huệ, tại Hội nghị T.Ư4 khóa XIII vừa bế mạc, T.Ư đã thống nhất sẽ xem xét điều chỉnh chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ với liều lượng hợp lý và thời điểm phù hợp; phối hợp chặt chẽ hai chính sách này để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, kích thích kinh tế phục hồi, phát triển.

Ông Huệ cho biết, ngay trong tuần tới, Chủ tịch Quốc hội sẽ làm việc với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để rà soát, xem xét cụ thể việc sử dụng các công cụ chính sách này.





Trao đổi cụ thể với đề xuất của các doanh nhân về việc nâng trần nợ công quốc gia để tăng quy mô các gói hỗ trợ ứng phó Covid-19, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các gói chính sách đang được thực hiện đến tháng 9.2021 bằng khoảng 2,84% GDP.

“Trần nợ công chỉ là một phần thôi. Làm được 100 đồng mà chi trả nợ 25 đồng là gay go rồi. Chúng ta đừng so sánh trần nợ công với các nước vì tỷ lệ chi trả nợ của họ vẫn bảo đảm an toàn”, ông Huệ nói.

Về chiến lược thích ứng an toàn với đại dịch, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, đặc biệt là tại Hội nghị T.Ư 4 vừa bế mạc, T.Ư đã khẳng định quan điểm thích ứng an toàn, nới lỏng dần các hoạt động để trở lại trạng thái bình thường mới trên cơ sở điều kiện tiên quyết là phải bao phủ được vắc xin.

Ông Huệ cũng ghi nhận kiến nghị của VCCI về tăng tính tự chủ cho doanh nghiệp trong thích ứng an toàn với đại dịch và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chính quyền cần tập trung đặt ra một số nguyên tắc để doanh nghiệp thực hiện và tiến hành hậu kiểm bởi hơn ai hết, các chủ doanh nghiệp là người lo nhất, chịu trách nhiệm trước hết cho doanh nghiệp mình.

Nhấn mạnh những đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát của Quốc hội khóa XV, ông Huệ khẳng định, Quốc hội có thể họp bổ sung để giải quyết các vấn đề cấp bách, “không có việc gì đến Quốc hội mà bị chậm”.

“Quốc hội sẽ đồng hành ở mức cao nhất với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, sớm phục hồi và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.