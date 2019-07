10 tỉ USD làm đường sắt nối TP.HCM - Cần Thơ

Sở GTVT TP.Cần Thơ vừa làm việc cùng Viện Khoa học và Công nghệ Phương Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam góp ý hướng tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Thơ. Theo báo cáo, tuyến đường sắt cao tốc độ cao TP.HCM - Cần Thơ có tổng chiều dài hơn 173km, tổng vốn đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 10 tỉ USD, có điểm đầu hàng hóa tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; điểm đầu hành khách ở xã huyện Bình Chánh, TP.HCM và điểm cuối tuyến tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Toàn tuyến sẽ có 14 ga và 2 trạm khách, đi qua địa phận 6 tỉnh, thành là Bình Dương, TP.HCM , Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ.