250.000 tỉ đồng ‘chảy’ vào khu Đông, giới đầu tư đua nhau đón sóng

Những dự án hạ tầng tầm cỡ

Thực tế cho thấy, khu Đông đang là khu vực được đầu tư hạ tầng tốt nhất với hạt nhân là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ Thủ Thiêm, khu công nghệ cao (Q.9), khu đô thị Cát Lái, An Phú (Q.2),… cũng thay đổi diện mạo từng ngày với hàng loạt công trình tầm cỡ và những dự án bất động sản lớn. Bên cạnh các tuyến liên kết vùng đã hiện hữu như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 2, xa lộ Hà Nội, đại lộ Mai Chí Thọ, hầm Thủ Thiêm, cầu Thời Đại,… các đại dự án khác cũng đang trong giai đoạn triển khai như nút giao thông Mỹ Thủy, tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Cát Lái nối Q.2 (TP.HCM) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai),…

Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu phương án mở rộng đường Nguyễn Thị Định và phương án xây dựng đường nối liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao An Phú.

Bất động sản tăng giá phi mã

Theo ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2020, khu Đông chiếm hơn một nửa nguồn cung mới ở phân khúc nhà phố, biệt thự, nhiều hơn cả ba khu vực phía Nam, Bắc và Tây kết hợp lại. Ghi nhận này càng đáng chú ý trong bối cảnh TP.HCM hiện không khuyến khích xây dựng nhà phố trong 10 năm tới. Nói cách khác, với nguồn cung hiện tại và ở những giai đoạn tiếp theo của các dự án đã được phê duyệt quy hoạch, khu Đông sẽ chiếm nhiều lợi thế ở phân khúc nhà phố, biệt thự và mặt bằng giá bất động sản nơi đây cũng sẽ tăng liên tục như một lẽ tất yếu.

Là khu vực nhiều tiềm năng bứt phá của khu Đông, bất động sản Cát Lái trong nhiều năm qua liên tục tăng giá và chưa có dấu hiệu chững lại

Tại thời điểm cuối năm 2019, mặt bằng giá nhà đất khu Đông đã tăng 150 - 200% so với năm 2017. Đơn cử như tại Cát Lái, giai đoạn năm 2015-2016 khi các trục đường chưa hoàn thiện, giá đất trong khu dân cư chỉ khoảng 15 - 20 triệu đồng/m², đến nay đã cán mốc 50 - 60 triệu đồng/m². Ở các khu đô thị có quy hoạch bài bản, tích hợp chuỗi tiện ích cao cấp, đã hình thành cộng đồng cư dân văn minh,… tỷ lệ tăng giá cao hơn gấp 3 - 4 lần. Dù vậy, mặt bằng giá nhà đất của Cát Lái chỉ bằng 1/2 khu vực An Phú - An Khánh và bằng 1/3 khu vực Thủ Thiêm. Nhiều chuyên gia nhận định, sau khi “tháo khóa” nút giao thông Mỹ Thủy, giao thông hoàn chỉnh và thuận tiện cho người dân di chuyển, mức giá bất động sản Cát Lái sẽ tăng chóng mặt. Điều này không chỉ nhờ sức bật hạ tầng mà còn phản ánh đúng giá trị thực của Cát Lái - khu vực tâm điểm Q.2.

Khu đô thị kiểu mẫu được ưa chuộng, PhoDong Village lập chuẩn sống cao cấp

Với môi trường sống đạt chuẩn cao cấp, Cát Lái đang là điểm đến được các doanh nhân thành đạt, giới thượng lưu, gia đình có điều kiện tài chính yêu thích, chọn làm nơi an cư tại những khu đô thị kiểu mẫu đẳng cấp. Nổi bật phải kể đến PhoDong Village - “Dự án xanh tiêu biểu 2019” do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn (SCC) làm chủ đầu tư. Tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Thị Định, với quy mô 41 ha, khu đô thị kiểu mẫu PhoDong Village đang thiết lập nên chuẩn sống cao cấp cho một cộng đồng cư dân tinh hoa đã hiện hữu.

Với mật độ xây dựng chỉ 24,09%, không gian xanh và môi trường sống trong lành tại PhoDong Village được kiến tạo từ 3 công viên trung tâm, 6 công viên vệ tinh cùng dải công viên ven sông dài 2 km. PhoDong Village sở hữu chuỗi tiện ích đồng bộ đã hoàn thiện như: PhoDong Club, hồ bơi, yoga, gym, sauna, phòng bóng bàn, sân thể thao đa năng, Kid-room, nhà hàng, September Cafe, hair salon, cửa hàng tiện lợi,… sẵn sàng phục vụ cho cư dân. Đồng thời, từ đây dễ dàng kết nối đến các tiện ích chung của khu vực như bệnh viện FV, Tâm Đức, trường ACG, AIS, SIU, TTTM Parkson, Vinmart, Mega Market, Big C,… chỉ trong 15 - 20 phút.

Khu đô thị kiểu mẫu PhoDong Village được thiết kế bởi các kiến trúc sư tài hoa đến từ Singapore và Tập đoàn EAI-groupe (Pháp)

Tiếp nối thành công của những lần giới thiệu sản phẩm trước đó đều được thị trường đón nhận nồng nhiệt, DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối PhoDong Village đang ra mắt nhà phố thương mại, biệt thự phố vườn có pháp lý hoàn chỉnh, mức giá chỉ từ 8,6 tỉ đồng/căn, thanh toán kéo dài trong 16 tháng và được ngân hàng hỗ trợ cho vay với mức lãi suất ưu đãi.