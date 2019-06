3 quy tắc vàng đầu tư căn hộ cho chuyên gia nước ngoài thuê tại Bình Dương

Tuy nhiên, các dự án thỏa mãn được các điều kiện khắt khe để các chuyên gia nước ngoài thuê tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

3 quy tắc vàng mà mọi nhà đầu tư Bình Dương phải nắm

Là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam, Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp và 10 cụm công nghiệp đang hoạt động. Hiện tại, có hơn 50.000 các chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp này.

Theo ghi nhận thực tế, hiện Bình Dương cần khoảng 20.000 căn hộ cao cấp cho các chuyên gia nước ngoài thuê. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có khoảng 3.000 căn hộ tại Bình Dương thuộc phân khúc cao cấp, đáp ứng được các nhu cầu khắt khe của các chuyên gia nước ngoài.

Tình trạng cầu vượt cung gấp nhiều lần là nguyên nhân chính khiến giá thuê căn hộ cho các chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương cao chót vót, đạt tỷ suất lợi nhuận lên đến 10% - 14% mỗi năm, cao gấp đôi, gấp 3 mức lợi nhuận cho thuê căn hộ của TP.HCM.

Tuy nhiên, không phải dự án căn hộ nào tại Bình Dương cũng có thể đáp ứng được các điều kiện khắt khe của các chuyên gia nước ngoài.

Theo chuyên gia địa ốc Trần Nguyễn Minh Hải, để có thể cho các chuyên gia nước ngoài thuê căn hộ dễ dàng, với giá cao, các nhà đầu tư nên chọn đầu tư các dự án căn hộ có đủ 3 đặc điểm sau:

Thứ nhất, vị trí là yếu tố tiên quyết: các nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào các dự án thuộc khu vực Dĩ An, Thuận An hoặc Thủ Dầu Một. Đây là các địa phương vừa có cơ sở hạ tầng và tiện ích hoàn thiện, vừa tập trung nhiều các khu công nghiệp lớn - nơi tập trung đông chuyên gia nước ngoài nhất tại Bình Dương.

Thứ hai, các dự án phải thuộc phân khúc cao cấp với đầy đủ các tiện ích như: công viên, nhà trẻ, hồ bơi cao cấp, khu gym, các nhà hàng ẩm thực, cà phê, quản lý và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu cho giới chuyên gia.

Đặc biệt, các chuyên gia nước ngoài rất thích lựa chọn các dự án căn hộ gần các khu trung tâm thương mại như Lotte Mart, Aeon Mall (Thuận An); Big C (Thủ Dầu Một); hoặc sắp tới là Vincom Plaza (Dĩ An). Theo khảo sát, các dự án căn hộ cao cấp quanh các TTTM thường luôn có tỷ lệ khai thác cho thuê đạt xấp xỉ 90% và có giá cho thuê cao hơn các dự án cùng phân khúc trong khu vực từ 20% - 30%.

Thứ ba, về thiết kế các căn hộ phải có thiết kế hiện đại, trần nhà cao, ban công rộng, cửa sổ lớn để đảm bảo căn hộ luôn thông thoáng.

Charm City - dự án đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các chuyên gia nước ngoài

Điểm danh những dự án đáng đầu tư tại Bình Dương

Hiện tại Bình Dương có 12 dự án với khoảng 3.000 căn hộ hiện hữu. Ngoài ra, tháng 6.2019, Bình Dương tiếp tục đón nhận nguồn cung gần 5.000 căn hộ đến từ 12 dự án chủ yếu tập trung tại Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một.

Hồ bơi ốc đảo 1.000 m2 của Charm City Trong gần 20 dự án cũ và mới tại Bình Dương, số dự án thỏa mãn toàn bộ 3 quy tắc vàng của một dự án hạng sang cho các chuyên gia nước ngoài thuê chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như: Charm City (Dĩ An, Bình Dương); Canary Height (Thuận An), Habitat (Thủ Dầu Một). Trong gần 20 dự án cũ và mới tại Bình Dương, số dự án thỏa mãn toàn bộ 3 quy tắc vàng của một dự án hạng sang cho các chuyên gia nước ngoài thuê chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như: Charm City (Dĩ An, Bình Dương); Canary Height (Thuận An), Habitat (Thủ Dầu Một).

Trong các dự án trên, đơn cử là dự án Charm City tọa lạc ngay tại trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, ngay ngã tư 550. Charm City được các chuyên gia nước ngoài ưa thích khi có Vincom Plaza trong khuôn viên dự án với các tiện ích: khu foodcourt với hàng chục nhà hàng, khu shopping, siêu thị Vinmart, Vinpro, rạp chiếu phim Lotte Cinema 1.500 m2...

Chill Bar sở hữu view tuyệt đẹp của Charm City Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của đối tượng khách hàng là các chuyên gia. Ngoài TTTM Vincom Plaza, Charm City còn chi mạnh gần trăm tỉ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp như: Sky Garden trên độ cao hơn 100 m kết hợp cùng các nhà hàng Chill Bar, nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà, hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000 m2; khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500 m2, và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng gần 500 m2. Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của đối tượng khách hàng là các chuyên gia. Ngoài TTTM Vincom Plaza, Charm City còn chi mạnh gần trăm tỉ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp như: Sky Garden trên độ cao hơn 100 m kết hợp cùng các nhà hàng Chill Bar, nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà, hồ bơi liên hoàn 2.000 mvới 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000 m; khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500 m, và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng gần 500 m

Về thiết kế, các căn hộ tại Charm City đều được thiết kế cao gần 3 m, hành lang thông thoáng, ban công rộng để đảm bảo 100% căn hộ đều thoáng khí và lộng gió.

Phối cảnh căn hộ cao cấp Charm City về đêm Hiện tại mỗi căn hộ 1 phòng ngủ tại Charm City có thể cho thuê với giá 10 triệu đồng/m2 với khách thuê chính là chuyên gia người nước ngoài. Dự kiến quý 4/2019, khi Vincom Plaza nằm trong khuôn viên dự án chính thức khai trương, Charm City sẽ thu hút đông đảo các chuyên gia nước ngoài thuê căn hộ. Nhờ vậy, Charm City được kỳ vọng trở thành dự án hút khách thuê nước ngoài hàng đầu tại Bình Dương. Hiện tại mỗi căn hộ 1 phòng ngủ tại Charm City có thể cho thuê với giá 10 triệu đồng/mvới khách thuê chính là chuyên gia người nước ngoài. Dự kiến quý 4/2019, khi Vincom Plaza nằm trong khuôn viên dự án chính thức khai trương, Charm City sẽ thu hút đông đảo các chuyên gia nước ngoài thuê căn hộ. Nhờ vậy, Charm City được kỳ vọng trở thành dự án hút khách thuê nước ngoài hàng đầu tại Bình Dương.

Khi đó, mức giá cho thuê của dự án Charm City có thể lên đến mức 11 - 12 triệu đồng/tháng với các căn một phòng ngủ và 14-15 triệu đồng/tháng với các căn 2 phòng ngủ có nội thất. Tương đương mức lợi nhuận cho thuê 10% -12% mỗi năm.