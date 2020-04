3 tháng, Chính phủ trả nợ khoảng 112.769 tỉ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính ngày 15.4, lũy kế 3 tháng đầu năm (tính đến 20.3), tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 112.769 tỉ đồng (tương đương 31% kế hoạch cả năm), trong đó trả nợ trong nước khoảng 79.899 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 32.869 tỉ đồng.

Liên quan đến thu chi ngân sách, dù gặp nhiều khó khăn trong tháng 3, tuy nhiên nhờ nguồn thu tích cực từ tháng 1 và tháng 2 nên quý 1 vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, tổng thu đạt 391.000 tỉ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi quý 1 đạt 343.100 tỉ đồng, bằng 19,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi thường xuyên vẫn chiếm chủ yếu, đạt gần 246.600 tỉ đồng.