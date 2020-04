350 con heo không rõ nguồn gốc chở từ biên giới giáp Lào về Việt Nam

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 21.4, Đội Quản lý thị trường số 3, thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình nhận được nguồn tin báo về hai xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-334.86 và 38C-132.08 có vận chuyển heo chưa qua kiểm dịch di chuyển từ Quảng Trị ra các tỉnh miền Bắc . Ngay lập tức, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 3 đã phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin trên.

Đến ngày 22.4, qua thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin và đánh giá vấn đề, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã báo cáo và xin ý kiến của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Quảng Bình phối hợp với đoàn liên ngành kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình và Đội QLTT số 5 để đón dừng và kiểm tra hai xe tải nói trên.

Đến 13 giờ cùng ngày, tại chốt kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình, hai Đội Quản lý thị trường số 3 và số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phối hợp với đoàn liên ngành kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình đã đón dừng phương tiện vận tải là xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-334.86 do ông Nguyễn Tất Hiền (trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển và xe ô tô tải BKS 38C-132.08 do ông Lê Duy Khiêm (trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển để kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên xe.

Đến 15 giờ cùng ngày, kết quả kiểm tra cho thấy, cả hai xe đã vận chuyển tổng cộng 342 con heo sống, có tổng giá trị ước tính hơn 1,9 tỉ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được hồ sơ, thủ tục kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 25/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 35/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Đồng thời qua đấu tranh, 2 tài xế khai báo số heo nêu trên được vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị - khu vực giáp ranh với Lào, đang trên đường ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng quản lý thị trường đã làm thủ tục chuyển giao số heo này cho chốt kiểm dịch Bắc Quảng Bình thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh này xử lý theo quy định.