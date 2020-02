4 cách làm sạch không khí trong nhà mùa dịch cúm

Dưới đây là 4 cách làm sạch không khí trong nhà hiệu quả trong mùa dịch.

Làm thông thoáng không khí trong nhà

Cách làm sạch không khí trong nhà thường được nhắc đến đầu tiên là sử dụng hệ thống thông gió. Một hệ thống thông gió hiệu quả sẽ giúp không khí trong lành lưu thông trong một hoặc nhiều không gian và loại bỏ không khí bị ô nhiễm. Không khí bị ô nhiễm là khi có chứa vi khuẩn, virus, bụi bẩn, phân tử gây mùi, tác nhân gây dị ứng,...

Nếu như thiết kế của căn nhà/căn hộ chưa có hệ thống thông gió hiệu quả, thì nên sử dụng thêm các loại máy hỗ trợ việc lưu thông không khí trong nhà như quạt thu hồi năng lượng. Thiết bị thông gió thu hồi năng lượng thay vì thải trực tiếp ra ngoài, nhiệt lượng và độ ẩm bên trong phòng được thu hồi để làm lạnh khí tươi đã được lọc sạch và đưa trở lại phòng.

Công nghệ nanoeTM có thể được kích hoạt từ xa, giúp căn nhà luôn sạch sẽ và thoải mái cho bạn và người thân khi trở về

Sử dụng điều hòa ức chế sự phát triển của virus, vi khuẩn

Sử dụng các loại điều hòa không khí có tính năng giải phóng các gốc OH tự do để hấp thụ hydro của những yếu tố gây ô nhiễm như virus, vi khuẩn... và ức chế hoạt động của chúng được coi là giải pháp lý tưởng để bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như những thành viên trong gia đình.

Một trong những công nghệ lọc không khí được các chuyên gia đánh giá cao hiện nay là công nghệ nanoeTM tiên tiến của Panasonic. Theo đó, bộ phát nanoeTM X sẽ giải phóng 4.800 tỉ gốc OH (gấp 10 lần so với thiết bị nanoe thông thường) tiếp cận và phá vỡ liên kết của các phần tử gây mùi, giúp khử mùi hiệu quả. Bên cạnh đó, các gốc OH cũng sẽ hấp thụ hydro từ virus, vi khuẩn, chuyển đổi thành nước và ức chế hoạt động của chúng. Cùng với nanoeTM X, bộ phát nanoe-G sẽ giải phóng 3.000 tỉ ion âm mỗi giây, len lỏi tới từng ngóc ngách trong phòng, bám vào các phân tử bụi, đặc biệt là PM2.5 trong không khí, giữ chúng tại lưới lọc và vô hiệu hóa bụi bẩn.

Công nghệ này được phát triển từ năm 1997 và ứng dụng trên nhiều sản phẩm, trong đó có các dòng điều hòa không khí Aero Series, Sky Series của Panasonic.

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà để tự bảo vệ sức khỏe của mình và người thân

Sử dụng máy lọc không khí để bắt và cố định phân tử độc hại

Nhiều người cho rằng, chức năng chính của máy lọc không khí là tạo ẩm nên thường đắn đo khi sử dụng. Thực tế, thiết bị này sở hữu nhiều tính năng hiện đại so với những gì bạn vẫn nghĩ.

Hoạt động dựa trên nguyên tắc “hút - đẩy”, máy lọc không khí sẽ phát tán vào môi trường các điện tích âm để trung hòa ion dương có hại, tạo hiệu ứng gió điện để vây bắt các phân tử độc hại, nhất là bụi mịn 2.5PM và cố định chúng tại màng lọc của máy. Sau đó đẩy không khí sạch ra ngoài, giúp người dùng dễ chịu hơn trong không gian sống trong lành.

Sử dụng tinh dầu và máy khuếch tán tinh dầu

Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, đốt tinh dầu giúp khử hơi và khí độc hại trong nhà.

Trong đó, dầu tràm là một loại dược liệu truyền thống có tác dụng kháng khuẩn mạnh. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc được điều chế từ tinh chất α-Terpineol có trong dầu tràm để ức chế các loại virus cúm. Hay tinh dầu bạch đàn (tên gọi khác là khuynh diệp, tên khoa học là Eucalyptus) cũng là một lựa chọn tốt. Bạch đàn được chiết xuất để điều trị các bệnh về đường hô hấp, có thể diệt khuẩn, loại bỏ nhiều chất độc hại trong không khí.

Khuếch tán tinh dầu bằng máy khuếch tán tinh dầu, không chỉ giúp ức chế các loại virus cúm có trong không gian sống mà còn giúp không gian tràn ngập hương thơm mát mẻ và dễ chịu. Chưa dừng lại ở đó, các loại máy khuếch tán tinh dầu cao cấp còn có tính năng giải phóng ion âm. Các ion này có nhiệm vụ tiếp cận và vô hiệu hóa ion dương có hại (vi khuẩn, virus, mùi, phân tử nấm mốc, bụi mịn…) lơ lửng trong không khí, giúp nâng cao chất lượng không khí gia đình.