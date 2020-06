5 tháng giảm thu 19.000 tỉ đồng, hải quan nói khó ‘hoàn thành chỉ tiêu’

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 35 Cục hải quan tỉnh, thành phố của cả nước có 8 đơn vị có số thu cao, chiếm 83% tổng dự toán của ngành. Tuy nhiên, các đơn vị này tính đến hết ngày 25.5 có số thu giảm 16,54% so với cùng kỳ năm 2019 (tương đương khoảng 18.673 tỉ đồng).

Biểu đồ số thu ngân sách nhà nước của một số cục hải quan năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 Ảnh: Tổng cục Hải quan Cụ thể, hải quan các tỉnh thành lớn như TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai… đều có số thu giảm đáng kể. Trong đó, so với cùng kỳ năm ngoái, Cục Hải quan TP.HCM thu 38.020 tỉ đồng, đạt 33% dự toán và giảm tới 17,79%; Cục Hải quan Hải Phòng thu gần 21.501 tỉ đồng, giảm tới 23,74%; Cục Hải quan Bắc Ninh thu gần 3.489 tỉ đồng, giảm 13,53%; Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu giảm số thu trên 16%, chỉ đạt 6.315 tỉ đồng do giá xăng dầu của thế giới và trong nước thời gian qua chạm đáy; Cục Hải quan Đồng Nai chỉ đạt xấp xỉ 6.000 tỉ đồng, giảm tới 22,57%. Đáng lưu ý, địa bàn Đồng Nai là nơi có nhiều trụ sở, nhà máy sản xuất của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc nên số thu ngân sách cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

Theo Tổng cục Hải quan , trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, do các hợp đồng thương mại của các doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện nên lượng hàng hóa xuất nhập khẩu giảm không đáng kể. Nhưng bắt đầu từ tháng 3, dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều quốc gia, một số cửa khẩu, sân bay đóng cửa đã khiến các mặt hàng xuất nhập khẩu chính giảm mạnh ảnh hưởng đến công tác thu nộp ngân sách. Điển hình như kim ngạch một số dòng hàng chính mang lại số thu cao bị giảm mạnh trong tháng 4 như ô tô nguyên chiếc các loại, xăng dầu…

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu có thuế của nhóm hàng ô tô nguyên chiếc các loại dưới 9 chỗ ngồi chỉ còn 459 triệu USD, giảm gần 36%, số thuế phải thu là 7.815 tỉ đồng, giảm 5.076 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng xăng dầu các loại đạt 768 triệu USD, giảm 41%, số thuế phải thu đạt 3.799 tỉ đồng, giảm 3.237 tỉ đồng. Nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt trị giá 5,55 tỉ USD, giảm 9,6%, số thuế phải thu đạt 14.548 tỉ đồng, giảm 1.522 tỉ đồng. Hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 1 tỉ USD, giảm 13,7%, số thuế phải thu đạt 5.544 tỉ đồng, giảm 1.259 tỉ đồng. Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm tới 46,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019… Các mặt hàng xuất khẩu như dầu thô cũng giảm 18,4% về giá trị; quặng các loại giảm 18,6% về lượng và giảm tới 23,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho rằng, hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu bị gián đoạn vì dịch, nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất bị ảnh hưởng đã tạo sức ép lớn cho việc thu ngân sách của ngành từ đầu tháng 3 đến nay. “Với tình hình này, công tác thu nộp ngân sách năm 2020 của ngành hải quan khó có khả năng hoàn thành chỉ tiêu được giao”, báo cáo nêu.