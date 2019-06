50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất VN đạt 98 tỉ USD vốn hóa thị trường

Bảng xếp hạng "50 Công ty Kinh doanh Hiệp quả nhất Việt Nam" được tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như: Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong năm thứ tám khảo sát và xếp hạng thành công, bảng xếp hạng 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam đo lường kết quả kinh doanh của các công ty trong 3 năm liên tiếp 2016, 2017 và 2018, dựa trên các chỉ số tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS). Theo kết quả công bố tại lễ trao giải, tăng trưởng doanh thu kép (SR-CAGR) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Vietjet lần lượt là 39,24% và 59,7%. Vốn hóa thị trường đạt 2,68 tỉ USD, Vietjet cũng nằm trong top doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán. Đây là năm thứ 3 liên tiếp kể từ ngày lên niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM, Vietjet được vinh danh tại giải thưởng có ý nghĩa tôn vinh đặc biệt dành cho các doanh nghiệp Việt Nam - niềm tự hào của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương - Phó tổng giám đốc Vietjet nhận giải thưởng

Vietjet luôn tiên phong và được yêu thích với nhiều chương trình khuyến mại, giải trí thú vị. Với dịch vụ vượt trội, hạng vé đa dạng, giá vé hấp dẫn, Vietjet mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trên tàu bay mới, ghế da êm ái, thức ăn nóng, tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và các dịch vụ tiện ích cộng thêm thú vị. Năm ngoái, Vietjet vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách trên toàn mạng bay, thực hiện gần 118.923 chuyến bay với 261 nghìn giờ khai thác an toàn, hệ số sử dụng ghế đạt 88,06%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64% và các chỉ số an toàn khai thác bay, khai thác mặt đất thuộc nhóm tốt nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vietjet đã tiếp tục bảo vệ thành công chứng chỉ “An toàn hàng không quốc tế IOSA” (chỉ có 8,6% số hãng hàng không trên thế giới đạt chứng chỉ này), và hoàn tất đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 27001 trong năm 2018. Vietjet được tổ chức quốc tế AirlineRatings đánh giá chỉ số an toàn đạt 7 sao - mức cao nhất của các hãng hàng không trên toàn cầu. Tạp chí tài chính hàng không AirFinance Journal cũng xếp Vietjet ở vị trí 22 trong top 50 hãng hàng không tốt nhất thế giới về các chỉ số tài chính. 50 công ty nhận giải thưởng năm nay có giá trị vốn hóa đạt 98 tỉ USD, với 17 công ty có giá trị vốn hóa vượt 1 tỉ USD. Các doanh nghiệp trong top 50 tạo ra 1,2 triệu tỉ đồng và 127.000 tỉ đồng lợi nhuận, tăng lần lượt 52% và 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động của nhiều bất ổn kinh tế, chính trị, chiến tranh thương mại..., những gì mà các doanh nghiệp Việt Nam làm được trong năm 2018 vẫn cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ, sự bền vững, khả năng và sức mạnh của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.