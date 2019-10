500 C-Levels tham gia sự kiện ‘Digital Growth Summit 2019’

Ngày 15.10.2019, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) tiếp tục nhận giải thưởng “Ngân hàng có tỷ lệ điện thanh toán đạt chuẩn cao năm 2018” (STP) qua hệ thống toàn cầu của Ngân hàng The Bank of New York Mellon (BNY Mellon).