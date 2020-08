6 tháng đầu năm: Nam A Bank tập trung nguồn lực chung tay đẩy lùi Covid-19

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Nam A Bank vẫn tăng trưởng khả quan, đặc biệt các chỉ tiêu như tổng tài sản, huy động vốn thị trường… sắp chạm mốc kế hoạch của toàn năm 2020.

Tính đến ngày 30.6, tổng tài sản Nam A Bank đạt 105.713 tỉ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm, đạt 91,1% so với kế hoạch năm 2020; huy động vốn thị trường đạt 88.252 tỉ đồng, tăng 17,43% so với đầu năm, đạt gần 96% so với kế hoạch năm 2020; Đặc biệt, kết quả kinh doanh ngoại hối tăng mạnh, tăng 220% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 70% kế hoạch năm 2020… Nhiều chỉ tiêu khác tiếp tục duy trì mức tăng trưởng phù hợp với thị trường tài chính như lợi nhuận trước thuế đạt hơn 200 tỉ đồng; huy động vốn, tiền gửi khách hàng tăng 17% so với đầu năm…

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, Nam A Bank tiếp tục chú trọng vào củng cố nền tảng hoạt động, định hướng phát triển bền vững và hiệu quả. Dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng Nam A Bank, vì vậy, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Nam A Bank 6 tháng đầu năm tăng mạnh. Chất lượng tín dụng trong 6 tháng đầu năm của ngân hàng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu 1,66%. Với kết quả hoạt động kinh doanh ổn định này, Nam A Bank vừa được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng trưởng tín dụng lên mức 87.000 tỉ đồng.