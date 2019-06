6 tháng GDP tăng 6,76%, lạm phát 1,41%

Cụ thể, GDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011 - 2017. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%, đóng góp 6% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,93%, đóng góp 51,8%; khu vực dịch vụ tăng 6,69%, đóng góp 42,2%.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 122,72 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD: điện thoại và linh kiện đạt 23,5 tỉ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,5 tỉ USD, tăng 14,3%; dệt may đạt 15 tỉ USD, tăng 9,9%... Đáng chú ý, 2 mặt hàng mới đạt giá trị trên 2 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước là rau quả và xơ, sợi dệt với kim ngạch đạt lần lượt là 2,08 tỉ USD và 2,01 tỉ USD.

Về chỉ số tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2018; CPI tháng 6.2019 tăng 1,41% so với tháng 12.2018. Chỉ số giá vàng tháng 6.2019 tăng 1,98% so với tháng trước; tăng 4,29% so với tháng 12.2018 và tăng 1,74% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6.2019 tăng 0,3% so với tháng trước; tăng 0,29% so với tháng 12.2018 và tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2018.