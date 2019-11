8 lý do vì sao khách hàng sở hữu căn hộ hạng sang The Marq?

Vị trí danh giá tại quận 1

The Marq sở hữu vị trí đắc địa tại 29B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM, nằm gần các tòa văn phòng hạng A, các công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố, hay các trung tâm mua sắm và giải trí nổi tiếng.

Nội thất cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới

The Marq thu hút các nhà đầu tư nhanh nhạy bằng các vật liệu cao cấp như sàn đá cẩm thạch tại phòng ăn và phòng khách, tường và sàn bằng đá cẩm thạch trong nhà tắm, đá cẩm thạch trên mặt quầy bếp; các thiết bị bếp cao cấp từ Kuppersbusch, thiết bị vệ sinh từ Axor và Duravit. Trong khi đó, một số căn hộ 4 phòng ngủ sở hữu trần cao ấn tượng tại phòng khách cùng lối đi riêng dành cho nhân viên phục vụ, tủ bếp nhập khẩu và sảnh thang máy riêng.

Nền trời khu trung tâm Q.1 sẽ ấn tượng hơn vào năm 2022 khi Hongkong Land và An Khang hoàn thành việc xây dựng dự án căn hộ hạng sang The Marq

Trần cao ấn tượng

So với chuẩn thiết kế trần 2,7 m thông thường trên thị trường, tại The Marq kiểu thiết kế trần cao 3,2 m và thậm chí là 6,9 m tại khu vực phòng khách của một số căn hộ 4 phòng ngủ. Đó là cảm xúc khó diễn tả về tầm nhìn đắt giá, nơi cư dân có thể chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục của thành phố từ phòng khách; từ khoảnh khắc tĩnh lặng khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng sau những vòm cây xanh mát cho đến giây phút chộn rộn khi hoàng hôn đang dần nhuộm tím phố xá.

Khu tiện ích xứng tầm mang phong cách nghỉ dưỡng

Là một cõi riêng giữa lòng đô thị náo nhiệt, The Marq mang đến những tiện ích xứng tầm mang dấu ấn của không gian nghỉ dưỡng. Với tầm nhìn ngoạn mục ôm trọn vẻ đẹp của thành phố, khu tiện ích The Sky Club gồm hồ bơi vô cực, khu tiệc ngoài trời Sky Bar, Sky Dining, phòng chiêu đãi tiệc với phòng bếp riêng và BBQ Bar. Trong khi các bậc phụ huynh nuông chiều bản thân dưới làn nước mát của hồ bơi jaccuzzi, thì các cư dân nhỏ tuổi sẽ tha hồ tung tăng nô đùa bên khu tiệc nướng.

Tầng thượng là chốn ẩn mình lý tưởng với sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và các yếu tố tự nhiên

Chốn ẩn mình thư thái và sang trọng giữa lòng đô thị hiện đại

Giữa nhịp sống ồn ào, náo nhiệt của một đô thị năng động bậc nhất cả nước, The Marq mang đến cảm giác an yên, tự tại của một chốn ẩn mình - từ sắc xanh dịu dàng của vườn tiểu cảnh kiểu Pháp, âm thanh róc rách của thác nước, ánh sáng ấm áp của dàn đèn chùm hiện đại, cho đến vẻ tĩnh lặng từ mặt sàn bằng đá onyx tuyệt đẹp ngay khu sảnh chính.

Dự án được phát triển bởi Hongkong Land và An Khang

Nội thất The Marq có chất lượng tương đương với các dự án của Hongkong Land tại Bangkok, Jakarta, Singapore, Manila, Thượng Hải và Hồng Kông. Với bề dày kinh nghiệm 130 năm cùng danh tiếng được bảo chứng qua các dự án cao cấp tại châu Á, Hongkong Land đã thu hút được một số lượng khách hàng trung thành trong khu vực và Việt Nam qua dự án căn hộ The Nassim ra mắt ở TP.HCM vào năm 2015. Trong khi đó, An Khang là một thương hiệu phát triển bất động sản uy tín với sự am hiểu thị trường bất động sản tại đây.

Giá bán hợp lý, tiến độ thanh toán ưu việt

So với một số dự án cùng loại trên thị trường tại khu vực trung tâm thành phố, The Marq thu hút khách hàng nhờ mức giá bán hợp lý cùng tiến độ thanh toán ưu việt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% là đã có thể ký hợp đồng mua bán và trở thành chủ nhân của không gian sống sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố. Hơn thế nữa, lịch thanh toán 1% mỗi tháng cho phép khách hàng chủ động cân đối nguồn tài chính của mình.

Khoản đầu tư hấp dẫn cho những người am hiểu

Một đại lý phân phối dự án cho biết: “Khách hàng đầu tư của chúng tôi đang tìm kiếm những bất động sản có tiềm năng tăng giá hợp lý và lợi nhuận cho thuê ổn định tại Việt Nam. Nhu cầu đối với căn hộ tại khu vực trung tâm TP.HCM xưa nay luôn ở mức cao do nguồn cung hạn chế và quỹ đất khan hiếm. Bên cạnh rất đông các khách hàng Việt Nam, chúng tôi còn có khách hàng từ nước ngoài liên hệ để hỏi thông tin về The Marq nhằm mục đích đầu tư dài hạn”.