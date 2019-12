80% giỏ hàng Him Lam Green Park tại lễ mở bán giai đoạn 2 đã có chủ

Đây là những con số ấn tượng tại sự kiện mở bán vừa được diễn ra vào ngày 14.12 tại dự án Him Lam Green Park, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.

Hội tụ hàng loạt ưu thế vượt trội về vị trí, hệ thống tiện ích, thiết kế, cảnh quan, sổ đỏ lâu dài, Him Lam Green Park tiếp tục trở thành dự án “hot” bậc nhất tại Bắc Ninh, thu hút lượng khách hàng cùng nhà đầu tư quan tâm và mong muốn sở hữu. Đặc biệt, có nhiều căn vị trí đẹp đã có đến 3 khách cùng đặt mua.

Lễ mở bán Him Lam Green Park giai đoạn 2 thu hút hơn 600 khách hàng tới tham dự

Với những thành công về số lượng giao dịch ngay tại sự kiện mở bán, nhiều chuyên gia địa ốc đã khẳng định Him Lam Green Park là một trong ba dự án bán tốt nhất miền Bắc trong thời điểm cuối năm 2019 này.

Him Lam Green Park là dự án hiếm hoi đã thi công gần như hoàn thiện phân khu liền kề cùng nhiều tiện ích cộng đồng. Do vậy, đến tham dự sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp tham quan các căn liền kề được mở bán trong giai đoạn 2, đồng thời cũng được tận hưởng sự náo nhiệt, sôi động của tuyến phố mẫu - nơi các căn liền kề đã được bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 11.2019.

Khai trương Quảng trường Nghệ thuật - không gian cộng đồng rộng lớn tại Him Lam Green Park

Không chỉ vậy, tham dự sự kiện, khách hàng còn được chứng kiến lễ khai trương Quảng trường Nghệ thuật - không gian cộng đồng rộng lớn nhất tại Him Lam Green Park. Đây sẽ là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật cùng các hoạt động vui chơi, thư giãn, kết nối cộng đồng.

Hài lòng với cảnh quan cùng không gian sống tại đây, rất nhiều khách hàng đã hoàn thành thủ tục đặt cọc ngay sau khi tham quan khu đô thị và được cung cấp thêm nhiều thông tin hấp dẫn về dự án. “Đầu tiên là thông tin về việc tỉnh Bắc Ninh đã lập quy hoạch mới, theo đó, Him Lam Green Park nằm trong Khu đại đô thị hiện đại với tổng diện tích lên tới gần 300 ha. Hiện nay, Him Lam Green Park là một trong những dự án đầu tiên được cấp phép bán cho người nước ngoài. Đặc biệt, Chủ đầu tư Him Lam đã chính thức hợp tác với một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, đưa Him Lam Green Park trở thành khu đô thị xứng tầm đẳng cấp quốc tế”, ông Trần Văn Tĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Him Lam phát biểu tại lễ mở bán.

Ông Trần Văn Tĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Him Lam phát biểu tại lễ mở bán

Bên cạnh các thông tin rất mới về quy hoạch và định hướng phát triển sắp tới, khách hàng còn bị hấp dẫn bởi chính sách hỗ trợ tài chính đến từ ngân hàng, cam kết uy tín từ chủ đầu tư. Cụ thể, với chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Liên Việt như vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên. Do vậy khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 600 triệu đồng là đã được sở hữu 1 căn liền kề cùng hơn 40 tiện ích nội khu hiện đại như trường liên cấp, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân thể thao… Mặt khác đối với khách hàng tiến hành thanh toán nhanh 70% khi ký hợp đồng mua bán sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá bán lên đến 8%.

Là một trong những dự án đầu tiên được cấp phép bán cho người nước ngoài tại vùng đất xứ Kinh Bắc, Him Lam Green Park giai đoạn 2 đã đón dòng khách nước ngoài đến tìm hiểu và đặt mua. Ngay trong sự kiện, đã có rất nhiều khách nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản… đăng ký đặt cọc thành công. Có thể thấy, Him Lam Green Park không chỉ gây ấn tượng với khách hàng trong nước mà còn là dự án rất hấp dẫn đối với khách nước ngoài.

Nhiều quà tặng có giá trị trong chương trình bốc thăm may mắn tại sự kiện

Cũng tại sự kiện, chương trình bốc thăm may mắn dành cho các tân chủ nhân Him Lam Green Park đã làm không khí buổi mở bán thêm phần sôi động với nhiều phần quà giá trị như điện thoại iPhone 11 Pro Max, tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít, TV Sony 4k 55 inch.

Không chỉ vậy, tất cả khách hàng sở hữu Him Lam Green Park giai đoạn 2 được tham gia chương trình khuyến mại “Mua nhà đẹp - Trúng xe sang” với giá trị lên đến gần 2 tỉ đồng, như xe Mercedes C200, xe SH 150i, iPhone 11 Pro Max, phiếu mua hàng...

Với mục tiêu theo đuổi chiến lược xây dựng dòng sản phẩm chất lượng, hình thành phong cách sống mới thân thiện, bền vững, kết nối cộng đồng và gần gũi thiên nhiên, Him Lam đang từng bước tạo nên thành phố thu nhỏ cho cộng đồng cư dân Bắc Ninh - Him Lam Green Park. Thành công của sự kiện mở bán giai đoạn 2 đã có thấy sự đúng đắn trong chiến lược phát triển của dự án, khi không chỉ kiến tạo nên ngôi nhà mà còn kiến tạo nên cả không gian sống, mang đến sự hài lòng cho mỗi cư dân.