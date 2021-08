85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường

Tính chung 8 tháng, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, cao hơn đến 3.900 doanh nghiệp.

Trong đó, riêng TP.HCM có 24.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường tính từ đầu năm đến nay, chiếm hơn 28% và tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Báo cáo cũng cho thấy, các chỉ tiêu về số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký, số lao động trong tháng 8 đều giảm mạnh so cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong tháng 8, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68.000 tỉ đồng và số lao động đăng ký 43.4000 người, giảm 34% về số doanh nghiệp, giảm 44,6% về vốn đăng ký và giảm hơn 39% về số lao động so với tháng 7. So với cùng kỳ năm trước 8.2020 - thời điểm này Việt Nam vào đợt dịch thứ 2, bùng phát đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng - thì số doanh nghiệp thành lập mới cũng đã giảm đến 57%, số vốn đăng ký giảm 76,5% và số lao động giảm gần 55% so với cùng kỳ năm trước.