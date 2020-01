Agribank nỗ lực hành động vì chất lượng cuộc sống cộng đồng

Là “ngân hàng của nhà nông”, Agribank luôn chủ động tham gia đầu tư các chương trình lớn của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Agribank luôn giữ vai trò chủ đạo cung cấp vốn nhanh, kịp thời cho nông nghiệp, nông thôn, nhờ đó, nhiều nông dân trên cả nước đã được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống từ chính mô hình sản xuất của gia đình.

Cú hích cho phát triển nông nghiệp sạch

Đến nay, các mô hình do Agribank đầu tư đã mang lại hiệu quả thiết thực như: trồng rau, hoa, quả (Lâm Đồng), cánh đồng mẫu lớn (Cần Thơ), chăn nuôi (Bắc Ninh, Lào Cai, Hà Nam, Đồng Nai,…), trồng hoa lan, nuôi bò sữa (Củ Chi, Kon Tum), hoa quả và rau an toàn ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên, thanh long theo tiêu chuẩn VietGap (Bình Thuận)… Có thể đến các dự án tiêu biểu như: Dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng tại Bình Phước; Dự án Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Bình Thuận; Dự án Nhà máy Chế biến và kinh doanh gạo tiêu thụ nội địa tại Đồng Tháp; các dự án Sản xuất thức ăn chăn nuôi sạch tại Hà Nam, Thanh Hóa….

Với nguồn vốn đầu tư cho "Tam nông" chiếm 51% thị phần toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này, thông qua việc triển khai tích cực các chương trình tín dụng chính sách và 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Agribank kỳ vọng thông qua chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ "Nông nghiệp sạch" sẽ góp phần nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, từ đó thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và sự an toàn của hàng nông sản Việt Nam, hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, giữ được thị trường tiêu dùng trong nước và có vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Không ngừng nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng

Một điểm sáng trong bức tranh an sinh xã hội mà Agribank thực hiện thời gian qua là chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đối với 62 huyện nghèo cả nước về xóa nhà ở tạm, nhà hư hỏng, nhà dột nát cho người nghèo, đã xây dựng lớp học, phòng ở, trang thiết bị giảng dạy và học tập cho học sinh Trường nội trú dân nuôi, đáp ứng nhu cầu ăn ở và sinh hoạt cho hàng ngàn học sinh nội trú dân nuôi tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông miền núi,... Điển hình là việc Agribank tài trợ 160 tỷ đồng cho 02 huyện Mường Ảng và Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên - tỉnh có nhiều hộ nghèo nhất trong cả nước - nhằm xây dựng các công trình phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực và trở thành doanh nghiệp có số vốn tài trợ lớn nhất cho 02 huyện nghèo này, góp phần mang lại cuộc sống mới đổi thay cho người dân nơi đây.

Bên cạnh đó, Agribank cũng chú trọng triển khai nhiều hoạt động xã hội từ thiện thông qua viêc tài trợ kinh phí trao tặng các công trình mang ý nghĩa an sinh xã hội. Agribank đã tham gia hỗ trợ, tài trợ công tác an sinh xã hội, ủng hộ, giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn, nhà ở cho người nghèo..., xây dựng trường học, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây trạm y tế, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ; xây dựng nhà Văn hóa đa năng trên đảo Cô Lin, huyện đảo Trường Sa 37 tỷ đồng, xây dựng nâng cấp đường giao thông nông thôn, biển đảo... hàng năm thông qua tổ chức công đoàn, vận động cán bộ viên chức người lao động đóng góp 4 ngày lương/năm để ủng hộ các quỹ: Quỹ tình nghĩa, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Vì người nghèo… và trích một phần Quỹ phúc lợi để thực hiện công tác từ thiện xã hội đối với cộng đồng và các hoạt động an sinh xã hội nội bộ của Agribank. Hàng năm, Agribank dành nguồn kinh phí khoảng 300 - 400 tỷ cho công tác an sinh xã hội. Tính đến hết năm 2018, đã có trên 2.800 tỷ đồng được Agribank dành cho các hoạt động vì cộng đồng.