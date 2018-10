Ai cũng cần biết những tiêu chí quan trọng này trước khi mua căn hộ

Khách hàng cần chú trọng điều gì khi mua nhà?

Trước khi mua căn hộ hình thành trong tương lai, bạn phải tham khảo thật kỹ thông tin nhằm đo lường được mức độ uy tín của chủ đầu tư (CĐT) để chọn mặt gửi vàng, xem xét yếu tố bảo lãnh của ngân hàng đối với dự án, đặc biệt nên chọn những dự án có pháp lý minh bạch, rõ ràng trước khi mở bán.

Ngoài ra, căn hộ tương lai không chỉ là một-nơi-để-sống đơn thuần, mà còn là chốn an cư thư thái, tận hưởng phong cách sống tiện nghi và hiện đại. Thế nên bạn cũng cần tìm kiếm các dự án có thiết kế cảnh quan nhiều mảng xanh, nhiều tiện ích mà CĐT cam kết triển khai cho dự án, với một mức giá hợp lý. Bên cạnh đó, yếu tố cộng đồng và vị trí thuận lợi về giao thông cũng cần được cân nhắc kỹ.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế ngày càng cao của khách hàng (KH) khi chọn mua nhà hiện nay, nhiều chủ đầu tư uy tín nỗ lực tạo ra những sản phẩm chất lượng, giúp người mua hoàn toàn an tâm. Một trong những dự án căn hộ gây chú ý gần đây trên thị trường đó chính là Safira của Khang Điền. Đây là dự án hội tụ nhiều ưu thế vượt trội, có thể làm hài lòng đa dạng đối tượng KH.

Safira minh bạch pháp lý, chính sách thanh toán hấp dẫn

Những dự án gây tiếng vang do Khang Điền phát triển trước đây như The Venica, Lucasta, Melosa Garden, Merita, chuỗi Mega... đều có sổ đỏ toàn khu trước khi mở bán và sổ hồng sau khi bàn giao nhà. Safira cũng được tuân thủ chặt chẽ yếu tố này khi được Ngân hàng VietinBank phát hành chứng thư bảo lãnh bàn giao cho từng căn, giúp người mua nhà hoàn toàn an tâm. Đặc biệt, trước khi mở bán, Block C và D của dự án Safira đã có văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng TP.HCM về việc đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Dự kiến sau khi bàn giao nhà, CĐT sẽ bắt đầu làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân.

Dự án tọa lạc ở vị trí thuận lợi, với hạ tầng giao thông xung quanh phát triển đồng bộ, cách trung tâm Q.1 và KĐT Phú Mỹ Hưng chỉ 10 - 15 phút di chuyển. Hơn nữa, Safira còn cận kề các khu cộng đồng trí thức thành đạt đã hình thành như: Mega Residence, Mega Ruby, biệt thự cao cấp Lucasta…

Không gian sống mát mẻ, trong lành với 1.000 m2 diện tích mặt nước gồm hồ bơi tràn - pool bar - jacuzzi Về không gian sống, Safira tích hợp hơn 50 tiện ích nổi trội và cảnh quan hiện đại mang âm hưởng Singapore; bao gồm khu thương mại dịch vụ, sân thể thao đa năng, phòng gym, yoga ngoài trời, khu BBQ sân vườn, công viên bờ sông, đài vọng cảnh. Điểm nhấn đặc biệt của Safira chính là hồ bơi tràn có kèm pool bar và jacuzzi hiện đại với diện tích mặt nước 1.000 m2… Bên cạnh đó, mỗi căn hộ Safira được thiết kế khoa học và tiện nghi, mang đến cuộc sống năng động, ấm cúng.

Theo phân tích của các chuyên gia, Safira giàu tiềm năng tăng giá khi được phát triển ngay tại quận 9, khu vực được đầu tư hàng trăm ngàn tỉ đồng để phát triển hạ tầng. Các dự án lớn đáng chú ý như tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến xe Miền Đông mới… đang được triển khai và sắp hoàn thiện, nên Safira được hưởng lợi trực tiếp. Đó là chưa kể, quận 9 cùng với quận 2 và quận Thủ Đức được định hướng trở thành Đô thị sáng tạo trong tương lai.

Tuy Safira tọa lạc giữa khu vực đắc địa của khu Đông thành phố, nhưng giá dự kiến của căn hộ thuộc dự án này chỉ từ 1,27 tỉ đồng/căn (1 + 1 PN, chưa VAT), trong tầm tay của những gia đình trẻ thành đạt. Không những vậy, người mua nhà Safira còn được hỗ trợ tài chính tối ưu, chẳng hạn chỉ cần đầu tư 600 triệu đồng có thể sở hữu ngay căn hộ 2 tỉ đồng. Ngoài ra, KH còn được chiết khấu đến 4% khi thanh toán vượt tiến độ, với sự hỗ trợ tối đa từ các ngân hàng liên kết.

Cư dân Safira sẽ tận hưởng không gian sống thư thái, năng động với tiện ích cảnh quan mang âm hưởng Singapore CĐT cũng áp dụng chương trình hỗ trợ vay không lãi suất, không thanh toán nợ gốc đến khi nhận nhà giúp KH tiết kiệm tối đa tài chính (chi tiết theo chính sách bán hàng của CĐT).

KH mua căn hộ Safira sẽ có cơ hội sở hữu xe Toyota Camry 2.5Q. Safira dự kiến mở bán vào tháng 11.2018.