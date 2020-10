Amway Việt Nam: Nhất quán với triết lý kinh doanh để phát triển bền vững

Phát triển kinh doanh gắn với phát triển cộng đồng

Amway Việt Nam vừa phát hành Báo cáo trách nhiệm xã hội 2019. Ðây là lần thứ 5 Amway phát hành ấn phẩm này. Là doanh nghiệp luôn đồng hành cùng các hoạt động xã hội, báo cáo này là dịp để Amway nhìn lại những hoạt động trong năm, gửi lời tri ân đến đối tác và các đơn vị đồng hành. Các hoạt động trách nhiệm xã hội của Amway bao gồm bốn giá trị nổi bật là Trách nhiệm đạo đức, Trách nhiệm thiện nguyện, Trách nhiệm pháp lý, Trách nhiệm kinh tế. Cụ thể, trong năm 2019, Amway Việt Nam đã đầu tư hơn 19 tỉ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ gần 90.000 người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

Kể từ khi thành lập vào năm 1959, Amway luôn đề cao các giá trị trách nhiệm đạo đức như gắn phát triển kinh doanh với việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường làm việc chú trọng đến yếu tố con người. Trong năm 2019, Amway được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại châu Á. Hay đối với trách nhiệm thiện nguyện, trong năm 2019, trọng tâm là các chương trình hướng đến trẻ em. Trong đó ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất là Nutrilite Power of 5 với hành trình 5 năm tại Việt Nam. Chương trình được Tập đoàn Amway thực hiện tại 15 quốc gia, cung cấp miễn phí gói đa vi chất Nutrilite Little Bits nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em. Năm vừa qua cũng đánh dấu bước tiến mới của chiến dịch Nutrilite Power of 5 tại Việt Nam khi phối hợp cùng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) thông qua dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi” giai đoạn 2019 - 2020. Trong vòng 2 năm, dự án sẽ cung cấp miễn phí hơn 1 triệu hộp sản phẩm Nutrilite Little Bits cho trẻ em tại Nghệ An và Hà Giang. Ðồng thời phối hợp với ngành y tế tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức dinh dưỡng cho cán bộ y tế, phụ nữ có thai và người có con dưới 5 tuổi. Hay đối với mục tiêu Trách nhiệm pháp lý, năm 2019 là lần thứ 4 liên tiếp Amway có mặt trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững, và đồng hành cùng Bộ Công thương trong chuỗi hoạt động “Ngày vì quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019”.

Bên cạnh đó, Amway cũng đã đạt được các mục tiêu quan trọng trong Trách nhiệm kinh tế. Dựa trên doanh thu toàn cầu, Amway được bảng xếp hạng Direct Selling News vinh danh là công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới và dẫn đầu bảng xếp hạng trong 8 năm liên tiếp. Tại Việt Nam, công ty đã đẩy mạnh phát triển chuỗi trung tâm trải nghiệm sản phẩm hiện đại, giúp người tiêu dùng trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ; tăng cường hỗ trợ nhà phân phối xây dựng và tạo mối quan hệ gắn kết với các cộng đồng đa dạng và năng động. Ðặc biệt, Amway cũng không đứng ngoài những thay đổi do cách mạng công nghệ 4.0 mang tới. Thông qua tọa đàm “Khởi nghiệp và trở thành người lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0”, Amway đã cung cấp cho người tham dự bức tranh đa chiều mà cộng đồng khởi nghiệp sẽ đối diện trong tương lai, để các nhà kinh doanh trẻ đưa ra lựa chọn phù hợp trong quá trình khởi nghiệp của bản thân.

Trong Báo cáo Trách nhiệm xã hội 2019, ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ: “Trải qua năm 2019 với bối cảnh nhiều thay đổi và thách thức, Amway Việt Nam vẫn luôn nhất quán với triết lý kinh doanh từ những ngày đầu thành lập là giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với Amway, phát triển kinh doanh và phát triển cộng đồng phải gắn chặt với nhau. Hơn 1 thập niên tại thị trường Việt Nam, qua những nỗ lực trong từng hoạt động, chúng tôi đã minh chứng cho triết lý của mình qua những giải thưởng uy tín và sự công nhận của người tiêu dùng. Ðây là động lực giúp Amway Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo; vượt qua khó khăn, trở ngại để phát triển bền vững”.

Amway lần thứ 4 liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam

Chung tay cộng đồng phòng chống dịch Covid-19

Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn cầu và tại Việt Nam, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, từ đầu mùa dịch đến nay Amway Việt Nam đã phối hợp với các ban ngành thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để đồng lòng cùng các tỉnh vượt qua “giai đoạn nóng”. Cụ thể, công ty đã phối hợp với Báo Điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ thực hiện chương trình trao tặng 1.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus, 500 chai nước rửa đa năng L.O.C và 500 chai Nước rửa tay đậm đặc G&H Protect+ cho tỉnh Lạng Sơn. Tổng giá trị sản phẩm trao tặng là 600 triệu đồng. Hay Amway Việt Nam phối hợp với Báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình Chủ nhật Ðỏ lần thứ 12 tại TP.HCM. Chương trình cũng diễn ra tại Hà Nội cùng sự hợp tác của Bệnh viện Bạch Mai và Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Hai sự kiện đã thu hút hơn 600 nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia, đóng góp gần 300 đơn vị máu vào quỹ máu của 2 bệnh viện. Công ty còn đồng hành cùng chương trình đêm nhạc gây quỹ trực tuyến “Ðà Nẵng - Quảng Nam, triệu con tim hướng về” và ủng hộ 300 triệu đồng chung tay cùng cả nước hỗ trợ 2 tỉnh miền Trung nhanh chóng vượt qua đại dịch Covid-19... Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ: Amway Việt Nam mong rằng những hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp sẽ chung tay cùng đất nước để thích nghi với cuộc sống bình thường mới.