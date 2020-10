An Phát Holdings là Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2020

Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) do Enterprise Asia tổ chức được đánh giá là giải thưởng có uy tín hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia đánh giá cao những thành tích trong hoạt động vận hành và chỉ số phát triển về mọi mặt của APH trong thời gian vừa qua.

Tại Lễ trao giải, APEA đã vinh danh ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Phát Holdings là “Doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Đặc biệt, Tập đoàn An Phát Holdings (APH) vinh dự là doanh nghiệp ngành Nhựa đầu tiên tại Việt Nam nhận giải "Doanh nghiệp xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương" cho hạng mục doanh nghiệp ngành Nhựa - Hóa chất.

Ông Phạm Ánh Dương bày tỏ sự vinh dự và tự hào khi được cộng đồng quốc tế ghi nhận: “Giải thưởng này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi mà còn là lời nhắc nhở rằng tôi cần phải cố gắng hơn nữa vì niềm đam mê với công việc kinh doanh của mình, vì trách nhiệm với xã hội”.

Sau gần 20 năm thành lập và phát triển, APH đã xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, khép kín gồm 15 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới, APH tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm và nguyên liệu xanh, xúc tiến dự án xây dựng nhà máy nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio với công suất 20.000 tấn/năm sẽ giúp APH tự chủ nguyên liệu xanh, giảm giá thành sản phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Trực tiếp cùng các cộng sự và đối tác của tập đoàn tham dự buổi lễ, ông Đinh Xuân Cường - Phó chủ tịch, Tổng giám đốc APH chia sẻ: “Tôi rất vui mừng thay mặt An Phát Holdings nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ Enterprise Asia. Đây là sự vinh dự lớn lao vì An Phát Holdings là công ty đầu tiên trong ngành Nhựa - Hóa chất được nhận giải thưởng này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để mang lại những giá trị cho cộng đồng, xã hội và môi trường. Tôi xin được cảm ơn các đối tác, khách hàng của An Phát Holdings tại Việt Nam và tại gần 70 quốc gia trên toàn thế giới đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua”.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Phó tổng giám đốc thường trực, Giám đốc Tài chính APH nhận giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2020 APEA là giải thưởng có uy tín trong khu vực châu Á được tổ chức bởi Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ về đánh giá doanh nghiệp. Để đạt giải thưởng này, các ứng viên phải vượt qua nhiều vòng đánh giá với những tiêu chí vô cùng khắt khe của Hội đồng tư vấn Enterprise Asia.