An Phát Holdings trao thêm 20 tỉ đồng hỗ trợ Hải Dương mua vaccine Covid-19

Chỉ trong một tháng, An Phát Holdings đã tổ chức 3 đợt hỗ trợ tỉnh Hải Dương với tổng trị giá 31,35 tỉ đồng.

Ngày 25.2, tại trụ sở UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings tiếp tục trao 20 tỉ đồng hỗ trợ chính quyền tỉnh mua vaccine phòng chống Covid-19 cho người dân Hải Dương. Trước đó, trong 2 đợt hỗ trợ ngày 1.2 và ngày 17.2, An Phát Holdings đã trao 11,35 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị… đến chính quyền tỉnh Hải Dương. Như vậy, trong tháng 2.2021, An Phát Holdings đã trao tặng tổng giá trị 31,35 tỉ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Song hành với 3 đợt hỗ trợ bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm, An Phát Holdings phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hải Dương, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… phát động chương trình “Cứu trợ và giải cứu nông sản Hải Dương” với kết quả đạt được là 1.000 tấn nông sản được giải cứu.

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương (thứ 3 bên trái) nhận 20 tỉ đồng hỗ trợ từ đại diện lãnh đạo An Phát Holdings - ông Phạm Văn Tuấn, Quyền Phó tổng giám đốc Tập đoàn (thứ 2 bên phải)

Tại trụ sở UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings, ông Phạm Văn Tuấn - Quyền Phó tổng giám đốc Tập đoàn đã trực tiếp trao 20 tỉ đồng cho đại diện chính quyền tỉnh Hải Dương nhằm hỗ trợ công tác triển khai mua vaccine Covid-19 cho người dân Hải Dương. Về phía chính quyền tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường - Giám Đốc Sở Y tế Hải Dương đã trực tiếp tiếp nhận hỗ trợ từ APH và gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và tập thể CBNV An Phát Holdings.

Đây cũng là đợt hỗ trợ với giá trị lớn nhất mà Tập đoàn An Phát Holdings gửi tới chính quyền tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ông Phạm Văn Tuấn chia sẻ: “Trước tình hình cấp thiết cần có vaccine để tiêm chủng, giúp nhân dân yên tâm, giúp chính quyền sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh thì không chỉ riêng An Phát Holdings mà tất cả tổ chức, cá nhân đều mong muốn góp sức. Mọi sự hỗ trợ của An Phát Holdings từ nhân lực, vật lực đều xuất phát trên tinh thần đồng lòng, chung tay hướng về Hải Dương, mong tỉnh nhà nhanh chóng dập dịch thành công”.

Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương (thứ 3 bên trái) cảm ơn sự hỗ trợ từ Tập đoàn An Phát Holdings

Hải Dương là khu vực sản xuất trọng điểm của An Phát Holdings với 10 nhà máy sản xuất, nhiều trụ sở công ty và là nơi 3.500 CBCNV đang làm việc và sinh sống. Chính vì vậy, ban lãnh đạo và hơn 5.000 CBNV của toàn tập đoàn luôn sẵn sàng đồng hành và chia sẻ với mọi khó khăn của tỉnh trong bất kỳ giai đoạn và thời điểm nào.

Song hành cùng công tác hỗ trợ cộng đồng, An Phát Holdings luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt tại toàn bộ các nhà máy, cơ sở sản xuất và văn phòng, thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho CBCNV, đảm bảo “An toàn cho sản xuất, an toàn cho người lao động”.

Đầu năm 2020, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội, An Phát Holdings cũng đã trao tặng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn cho 300 cư dân và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly tại khu Trúc Bạch (Hà Nội) và trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.