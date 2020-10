‘Ẩn Số’ One Mount Group xây dựng hệ sinh thái số toàn diện tại Việt Nam

Xây dựng dựa trên mô hình Hệ sinh thái số toàn diện, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn One Mount (One Mount Group) tập trung phát triển và cung cấp hệ thống giải pháp công nghệ xung quanh giá trị cốt lõi của Tập đoàn. Sứ mệnh của One Mount Group là tiên phong kiến tạo hệ sinh thái toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi kết nối người dân và doanh nghiệp thông qua sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ và giải pháp tài chính nhằm đem lại trải nghiệm cuộc sống số xuyên suốt cho người Việt.

One Mount Group và năng lực công nghệ cốt lõi

Số hóa các dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm sống đang là xu hướng diễn ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, dịch vụ số hóa vẫn còn nhiều hạn chế khiến trải nghiệm của cả người dân và doanh nghiệp bị gián đoạn. Trước thách thức đó, One Mount Group đã triển khai các giải pháp công nghệ đa dạng, tiên tiến cho người Việt, như kết nối chuỗi cung ứng từ các nhà sản xuất tới cửa hàng tạp hóa thông qua ứng dụng Vinshop, mua sắm tiện lợi hàng ngày trên ứng dụng VinID đến nền tảng giao dịch mua bán nhà ở toàn diện (one-stop-shop) sắp ra mắt là OneHousing . Những nỗ lực này nhằm đem lại trải nghiệm khách hàng xuyên suốt trên cả hành trình giao dịch số hóa, từ tiêu dùng đến các giải pháp tài chính toàn diện, giúp hành trình giao dịch của khách hàng trở nên nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi hơn.

Các giải pháp Công nghệ là năng lực cốt lõi của One Mount Group

Hệ sinh thái số đang dần hoàn thiện của One Mount Group không chỉ khẳng định chiến lược giải quyết những trở ngại trong hành trình trải nghiệm cuộc sống số của người Việt, mà còn hướng đến việc tối ưu hóa các quy trình kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm đạt được tầm nhìn lớn là chung tay thúc đẩy sự phát triển vượt trội của nền kinh tế Việt Nam. Với năng lực cốt lõi là công nghệ và giải pháp tài chính, One Mount Group sẽ đồng hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khách hàng, gia tăng lợi nhuận, đồng thời tiếp cận các sản phẩm tài chính dễ dàng hơn.

Hợp tác chiến lược tạo giá trị mới

Dựa trên năng lực công nghệ vượt trội, One Mount đang xây dựng tầm nhìn tương lai cùng Techcombank, với mục tiêu tạo ra những cơ hội mở rộng cho mọi doanh nghiệp và người dân Việt.

Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng giám đốc One Mount Group chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là không ngừng nỗ lực thúc đẩy, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thông qua xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ cho các doanh nghiệp. Từ đó, giúp họ tạo dựng và nâng cao giá trị cho người tiêu dùng với các sản phẩm và dịch vụ có chi phí cạnh tranh hơn”.

One Mount Group xây dựng hệ sinh thái số toàn diện cùng các đối tác lớn

Được nâng tầm từ quan hệ đối tác chiến lược với Techcombank, One Mount Group kỳ vọng sẽ mang đến các giải pháp tài chính ưu việt cho mọi người dân Việt Nam. Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ: “Là ngân hàng đảm nhận vai trò dẫn dắt quá trình số hóa thị trường tài chính Việt Nam, Techcombank đã lựa chọn One Mount Group là đối tác chiến lược để cùng đồng hành xây dựng các giải pháp số ưu việt cho hành trình trải nghiệm khách hàng, tạo điều kiện cho mọi người dân Việt Nam được tận hưởng các dịch vụ tài chính số bảo mật, hiện đại, nhanh chóng và tiện ích nhất, với chi phí tối ưu nhất".

Điển hình như ứng dụng Vinshop đem đến các giải pháp tài chính như thanh toán trực tuyến, bán hàng trả chậm, ứng vốn kinh doanh đối với các chủ tiệm tạp hóa nhỏ lẻ hay sắp tới là OneHousing - Nền tảng Giao dịch mua bán nhà ở toàn diện (one-stop-shop). OneHousing đem đến các giải pháp toàn diện từ kết nối người mua với người bán; tư vấn, giới thiệu sản phẩm; cho đến cung cấp nguồn vốn tín dụng vay mua nhà để ở. Đây sẽ là đơn vị có năng lực tích hợp toàn bộ quá trình tư vấn, mua bán nhà ở trên một nền tảng duy nhất từ trực tuyến đến trực tiếp (O2O), kỳ vọng đem đến trải nghiệm minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi và đáng tin cậy cho khách hàng.

Tiền đề cho sự phát triển tương lai

One Mount Group không ngừng củng cố năng lực thông qua việc mở rộng và thắt chặt các mối quan hệ với các đối tác chiến lược, nâng cao công nghệ, dữ liệu cùng chiêu mộ nhân sự tài năng, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn trên thế giới cùng với những tài năng của thị trường trong nước.

Danh mục các sản phẩm mà One Mount Group sắp đưa ra thị trường là minh chứng bước đầu cho khả năng nhanh chóng đáp ứng những nhu cầu thức thời của người tiêu dùng hiện đại. Với một tâm nhìn là góp phần đưa Việt Nam tiến bước ra thị trường quốc tế, One Mount Group tin rằng, việc xây dựng các sản phẩm và giải pháp dựa trên sự thấu hiểu về nhu cầu thực tế của khách hàng sẽ là chiến lược tiên quyết để, thiết lập nền tảng phát triển bền vững cho tương lai.