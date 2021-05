An Sương I-Park: Chỉ 900 triệu đồng nhận nhà mới ở ngay

Chung cư cao cấp An Sương I-Park giữ vai trò trung tâm của Khu đô thị An Sương (An Sương Residence) quy mô 64 ha, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM. Không gian nơi đây rực rỡ của cây xanh và gió mát, là điểm dừng chân nghỉ ngơi, chờ đợi, thư giãn tuyệt vời, nơi tận hưởng hương vị của thiên nhiên trong lòng phố thị.

Ngay từ khi mới ra mắt, An Sương I-Park đã thực sự trở thành điểm sáng bất động sản phía Tây của TP.HCM. Từ đây, cư dân không chỉ dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm TP.HCM, chỉ mất 15 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất, mất 4 phút đến chợ An Sương, mất 5 phút đến Khu công nghiệp Tân Bình, công viên phần mềm Quang Trung và quốc lộ 1, 2 phút ra ga metro Bến Thành - Tham Lương…

Không gian kết nối của An Sương I-Park thuận lợi

An Sương I-Park với những tiện ích hiện đại, được thiết kế mang trong mình những cảm xúc thăng hoa, kiến tạo theo phong cách chủ đạo hướng về thiên nhiên, đón ánh sáng, khí trời thoáng đãng, mang lại một không gian ấm cúng và yên bình.

Chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) đã tính toán tỉ mỉ vị trí từng căn hộ và cách sắp xếp không gian bên trong để đảm bảo tất cả các phòng đều đón gió và ánh sáng tự nhiên. Chưa kể, từ mọi vị trí dù là phòng khách, phòng ngủ, gia chủ đều có thể cảm nhận được nguồn không khí trong lành và vượng khí cùng tầm nhìn bao quát cảnh quan xung quanh trong tầm mắt.

Nội thất căn hộ sau khi hoàn hiện tại An Sương I-Park

Ưu đãi đặc biệt mừng kỷ niệm 5 năm HDTC cổ phần hóa

Nhân dịp dấu ấn 5 năm cổ phần hóa, chủ đầu tư HDTC đang áp dụng chính sách ưu đãi chưa từng có dành cho 20 Quý khách hàng đầu tiên khi mua căn hộ 3 phòng ngủ tại An Sương I-Park:

* Chỉ với 900 triệu đồng/3 tỉ VND (30% giá trị căn hộ)

* Nhận ngay căn 3 phòng ngủ 80m², view khuôn viên cây xanh

* Chiết khấu 1% trên tổng giá trị chưa VAT, trừ trực tiếp vào giá bán trên hợp đồng mua bán

* Kết nối với Ngân hàng BIDV/VCB cho vay 70% trong 20 năm

* Ân hạn gốc 12 tháng, lãi suất 0 VND trong 1 năm

* Nhận nhà ở ngay, chìa khóa trao tay.

