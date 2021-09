An tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn cân bằng cùng AIA Việt Nam

“Người bạn đồng hành” sức khỏe và tài chính

Trên hành trình chuyển mình từ “nhà chi trả” sang “người bạn đồng hành” cùng khách hàng, AIA Việt Nam liên tiếp giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ nhằm thực hóa lời hứa thương hiệu, giúp cộng đồng “Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn” như: Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án cá nhân “Song Hành Y Tế” kết nối với hơn 4.000 bác sĩ hàng đầu thế giới, bảo hiểm “Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0” tối ưu hóa quyền lợi điều trị ung thư hay bảo hiểm liên kết đầu tư “Bước Đến Tương Lai” giúp khách hàng gia tăng tài sản từ kết quả đầu tư dài hạn, quản lý rủi ro trong cả đầu tư cũng như trong cuộc sống.

Được khách hàng đón nhận và hưởng ứng, AIA Việt Nam mới đây tiếp tục cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm “Trọn Vẹn Cân Bằng” đồng hành cùng khách hàng đến trọn đời, cân bằng hai yếu tố quan trọng nhất là sức khỏe và tài chính, linh hoạt hai mục tiêu hàng đầu là bảo vệ và tích lũy, đảm bảo cuộc sống luôn có điểm tựa vững chắc trước những biến cố bất ngờ.

Theo đó, AIA Việt Nam mở rộng cực đại phạm vi bảo hiểm và quyền lợi chi trả trong sản phẩm mới, bảo vệ toàn diện cho khách hàng trước mọi biến cố từ nhỏ đến lớn như tai nạn, ung thư, mất khả năng lao động, bệnh giai đoạn cuối, tử vong. Đây là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường chi trả quyền lợi tử vong do tai nạn đặc biệt (do phương tiện giao thông công cộng, thang máy, hỏa hoạn) với mức bồi thường lên đến 300% số tiền bảo hiểm, đặc biệt chi trả thêm 25% số tiền bảo hiểm nếu chẳng may mắc ung thư nghiêm trọng để khách hàng an tâm điều trị.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ sức khỏe, “Trọn Vẹn Cân Bằng” còn mang đến lợi nhuận tích lũy hiệu quả giúp khách hàng an tâm toàn diện để tận hưởng cuộc sống trọn đời. Không chỉ cam kết lãi suất tối thiểu, một phần phí bảo hiểm sẽ được đầu tư vào danh mục trái phiếu và tiền gửi để tối ưu lợi nhuận. AIA Việt Nam còn thưởng lớn 12,5% - 15% phí bảo hiểm/năm cho khách hàng từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi. Cộng gộp các khoản lợi nhuận đầu tư và thưởng thường niên hấp dẫn chưa từng có, khách hàng sẽ sớm đạt được mục tiêu tài chính tương lai.

Bảo vệ cuộc sống trọn vẹn từ hôm nay

Với mong muốn đồng hành trọn đời cùng khách hàng, AIA Việt Nam mang đến quyền linh hoạt chuyển đổi các gói quyền lợi phù hợp với mục tiêu cá nhân trong từng giai đoạn cuộc sống. Gia đình trẻ lựa chọn gói bảo hiểm “cơ bản” ưu tiên yếu tố tiết kiệm cho con, khi con trưởng thành lập gia đình có thể chuyển sang gói quyền lợi “nâng cao” tăng yếu tố bảo vệ, tăng phí lẫn số tiền bảo hiểm sau kết hôn, sinh con hoặc nhận con nuôi để vững vàng bước qua những cột mốc quan trọng.

Cùng với kế hoạch bảo vệ và tích lũy trọn đời, AIA Việt Nam còn khuyến khích khách hàng theo đuổi lối sống khỏe mạnh. “Trọn Vẹn Cân Bằng” sẽ chi trả thêm 15% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi tử vong nếu người được bảo hiểm không hút thuốc lá.

Với nhiều ưu điểm, "Trọn Vẹn Cân Bằng" trở thành giải pháp tài chính ưu việt cho mọi giai đoạn trong cuộc đời. Chị Nguyễn Thị Học (30 tuổi, Hà Nội) tham gia với phí bảo hiểm quy năm 20 triệu đồng và gói quyền lợi cơ bản nhằm xây quỹ học vấn cho con trai 1 tuổi. Đến khi bé 18 tuổi, chị có thể rút 123 triệu đồng/năm trong 3 năm đầu và 130 triệu cho năm thứ tư (nếu theo lãi suất 5%/năm), dư sức để con theo học hệ chất lượng cao tại Đại học Ngoại Thương. Nếu chẳng may phát hiện ung thư nghiêm trọng, chị sẽ nhận ngay 250 triệu đồng (25% số tiền bảo hiểm) để an tâm điều trị. Nếu chẳng may bệnh chuyển sang giai đoạn cuối không thể chữa khỏi, chị có thể nhận sớm số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng để không còn lắng lo cho tương lai của con.

“Trọn Vẹn Cân Bằng” cũng “đo ni đóng giày” cho các nhu cầu thay đổi của anh Trần Văn Vui (30 tuổi, TP.HCM). Với phí tham gia 20 triệu đồng/năm, anh Vui được hưởng lãi đầu tư và khoản thưởng đều đặn 2,5 triệu đồng/năm từ năm thứ 5 trở đi, 3 triệu đồng/năm từ năm thứ 10. Vì vậy, anh Vui có thể tận dụng tiền nhàn rỗi để làm “của để dành” cho tương lai.

Với “Trọn Vẹn Cân Bằng” và danh mục sản phẩm gia tăng quyền lợi trước đó, có thể nói AIA Việt Nam đã và đang tạo ra nhiều tác động tích cực cho xã hội khi đồng hành cùng mọi người “Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn”.