An toàn hơn mỗi ngày với Grab

Các lưu ý để có một chuyến xe Grab an toàn: • Chỉ đặt xe qua ứng dụng, không vẫy xe trên đường hoặc tự thỏa thuận với tài xế • Không đặt hộ xe cho người lạ, tránh những bất tiện phát sinh không mong muốn. • Đứng đợi xe ở vị trí an toàn, quan sát kỹ xung quanh trước khi lên và xuống xe. • Giữ cho bản thân đủ tỉnh táo sau mỗi buổi tiệc cuối năm để di chuyển hoặc đi cùng người thân, bạn bè một cách an toàn. • Kiểm tra đúng thông tin biển số xe và tài xế trước khi bắt đầu di chuyển. • Thắt dây an toàn (khi đi GrabCar) và thắt chặt dây mũ bảo hiểm (khi đi GrabBike) để được bảo vệ hiệu quả nhất trong trường hợp tai nạn không may xảy ra. • Khi di chuyển 1 mình, hàng ghế phía sau luôn là lựa chọn an toàn nhất. • Dành ít phút quan sát xung quanh để biết các nút bấm cửa/khóa cửa, mở kiếng xe ở đâu... phòng trường hợp cần rời khỏi xe. • Sử dụng tính năng Share My Ride/Chia sẻ hành trình để chia sẻ đoạn đường đang đi cùng những thông tin cần thiết cho người thân của mình. • Bấm nút Emergency/SOS trên màn hình ứng dụng để kết nối ngay với cảnh sát trong tình huống khẩn cấp. • Kiểm tra đầy đủ tài sản cá nhân trước khi kết thúc chuyến xe. • Nếu cần hỗ trợ hoặc phản hồi về chất lượng chuyến xe, vui lòng liên hệ với Grab qua một trong các hình thức sau: • Gọi đến SĐT: +84 28 7108 7108 • Sử dụng mục Trợ giúp trong ứng dụng, Grab sẽ liên lạc lại với bạn qua số điện thoại và email đã đăng ký với Grab • Nhắn tin (inbox) qua fanpage Grab