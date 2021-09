Ảnh hưởng đại dịch Covid-19, sản lượng tiêu thụ điện miền Nam giảm mạnh

Điện thương phẩm liên tục giảm sâu

Theo khảo sát của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tại 19 tỉnh thành phía Nam, đặc biệt khu vực ĐBSCL, từ tháng 6.2021 đến nay có 60 - 70% doanh nghiệp (DN) tạm ngưng hoạt động hoàn toàn vì không đáp ứng được phương án sản xuất “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến”. Số DN còn lại hoạt động nhưng công suất chỉ được 30%, bởi phải áp dụng quy định giãn cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch… Tương tự, ngành dệt may tại các tỉnh thành phía Nam cũng có đến 90% DN tạm ngưng hoạt động, tập trung tại Đồng Nai, Bình Dương...

Trong khi đó, theo thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước, làm ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả các hoạt động của tổng công ty, đặc biệt là thành phần công nghiệp, xây dựng… khi nhiều tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, kéo theo điện thương phẩm các tháng liên tục giảm sâu.

Chỉ tính riêng tháng 8.2021, tổng sản lượng điện thực hiện của tổng công ty chỉ đạt hơn 5,4 tỉ kWh, giảm 17% so với tháng 7 và giảm 16,09% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng giảm 26,3% (khoảng hơn 1 tỉ kWh) và lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nhà hàng giảm 19,9% (giảm 37,2 triệu kWh)…

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia

Đến tháng 8.2021, miền Nam vẫn còn ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, mức tiêu thụ điện năng tiếp tục suy giảm mạnh, dẫn đến tình trạng thừa nguồn điện cục bộ trên địa bàn tiếp tục tăng cao, nguy cơ ảnh hưởng đến công tác an toàn hệ thống lưới điện và cung cấp điện. Do đó, buộc ngành điện phải cân đối việc huy động nguồn cung điện tại chỗ, đặc biệt là nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với nhu cầu sản lượng, phụ tải tại từng địa phương trong khu vực, nhằm góp phần bảo đảm an toàn cung cấp điện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và đời sống, sinh hoạt của người dân trên toàn miền Nam.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Hoàng Khôi

Mức độ tiêu thụ điện thương phẩm giảm sâu không chỉ ảnh hương đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện miền Nam mà công tác vận hành hệ thống lưới điện phải đối mặt nhiều thách thức và tiềm ẩn thêm rủi ro, có khả năng ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống lưới điện quốc gia. Đặc biệt, khu vực miền Nam và miền Trung, ngành điện phải tính toán tối ưu việc huy động sản lượng điện mua của các loại hình nguồn điện phù hợp với nhu cầu thực tế và mức suy giảm của sử dụng điện từ nay đến cuối năm, trong đó có nguồn năng lương mặt trời mái nhà.

Theo số liệu từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam tiếp tục giảm thấp trong 2 tuần đầu tháng 9.2021. Riêng khu vực miền Nam, phụ tải hệ thống điện vẫn tiếp tục ở mức rất thấp. Hiện tại, các biện pháp hạn chế hoặc giãn cách xã hội vẫn diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước dẫn đến phụ tải toàn hệ thống điện quốc gia vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Cụ thể, sản lượng ngày trung bình bằng 79,1% (giảm hơn 65,2 triệu kWh/ngày) và công suất cực đại bằng 85% (giảm hơn 2.400 MW) so với cùng kỳ năm 2020. Nếu so với giai đoạn trước giãn cách, sản lượng giảm 101,5 triệu kWh/ngày và công suất giảm hơn 5.000 - 6.000 MW (tương đương 9 - 10 tổ máy nhiệt điện than công suất 600 MW).

Nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đề nghị chủ đầu tư các đơn vị phát điện duy trì việc phối hợp chặt chẽ với A0 và các cấp điều độ trong việc thực hiện nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, nhất là khi mức độ tiêu thụ điện giảm thấp do tác động của dịch bệnh Covid-19.