Asia New Time phân phối độc quyền khu nhà phố thương mại Cite’ D’amour

Sự kiện là dấu gạch tiếp nối thành công của Asia New Time trong hành trình xây dựng một chuẩn mực sống văn minh, hiện đại cho cộng đồng.

Nghi thức ký kết giữa chủ đầu tư Đông Hưng và Asia New Time

Nhà phố trung tâm Dĩ An, liền kề TP.Thủ Đức “lên ngôi”

Đầu năm 2021, thị trường bất động sản các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An… tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, Dĩ An - Cửa ngõ thành phố Thủ Đức đang trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản Bình Dương, thu hút sự quan tâm của khách đầu tư lẫn an cư.

Dọc theo đại lộ Phạm Văn Đồng vào Quốc lộ 1K, hàng loạt dự án nhà phố đã bán sạch giỏ hàng chỉ trong một thời gian ngắn công bố. Sức sóng của thị trường nhà phố Dĩ An hứa hẹn một cuộc “vượt sóng” ngoạn mục cho giới đầu tư lẫn khách an cư.

Đánh giá về sức hút của thị trường này, các chuyên gia nhận định: “Dĩ An có lợi thế liền kề TP.Thủ Đức, bên cạnh Làng Đại học Quốc gia được quy hoạch trở thành trung tâm công nghệ giáo dục và khu công nghệ cao của thành phố mới. Đặc biệt, đại lộ Phạm Văn Đồng đang hưởng lợi theo câu chuyện "Thành phố phía Đông" kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1K. Bên cạnh đó, triển vọng lớn mở ra cho Dĩ An khi hàng loạt các dự án trọng điểm chuẩn bị đi vào hoạt động như mở rộng ĐT743, kết hợp cầu vượt và nâng cấp nút giao Sóng Thần, kéo dài tuyến Metro số 1 đến Dĩ An hay Bến xe Miền Đông”.

Một yếu tố quan trọng giúp Dĩ An thu hút các nhà đầu tư bất động sản chính là sự phát triển về kinh tế. Dĩ An hiện đang có 8 khu công nghiệp với giá trị sản xuất trong năm 2019 đạt 98.358 tỉ đồng. Sự phát triển của Dĩ An thu hút một lượng lớn người lao động, gồm cả chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Từ đây, nhu cầu nhà ở và căn hộ cao cấp tăng lên nhanh chóng, tạo động lực cho thị trường bất động sản bứt phá. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, các chuyên gia nhận định giá đất tại Dĩ An đang có xu hướng tiệm cận với TP.Thủ Đức, và tiếp tục dẫn đầu thị trường thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Cite’ D’amour với 77 căn nhà phố hiện hữu với sổ hồng trao tay nhận ngay nhà mới

Trong đó, phân khúc nhà phố thương mại hiện hữu, pháp lý minh bạch sẽ có biên độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội. Nắm bắt “cơn khát” của thị trường nhà phố thương mại, Công ty Cổ phần Asia New Time đã “bắt tay” cùng Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng phân phối độc quyền khu nhà phố thương mại Cite’ D’amour với quy mô 77 căn, giá chỉ từ 4,5 - 5 tỉ đồng/căn tại trung tâm Dĩ An, Bình Dương. Chia sẻ về quyết định chọn Cite’ D’amour, ông Dương Minh Tiến - Tổng giám đốc Asia New Time, cho biết: “Khi thị trường nhà phố khan hiếm nguồn cung ở những khu vực lõi trung tâm, thì những sản phẩm đã hiện hữu, sổ hồng trao tay sẽ là "cú đúp" để trỗi dậy và thu hút được sự quan tâm của thị trường”.

“Chọn mặt gửi vàng” nhà phố hạng sang, an toàn pháp lý

Toạ lạc mặt tiền đường Đông Tác giao với Trần Quang Khải, trung tâm Dĩ An, liền kề TP.Thủ Đức, Cite’ D’amour sở hữu điểm tọa lạc cực đẹp chỉ cách quốc lộ 1K và đại lộ Phạm Văn Đồng - 2 tuyến giao thông huyết mạch được xem như “cửa ngõ” kết nối trục tam giác kinh tế TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai chỉ 5 phút di chuyển.

Một góc nhà phố thương mại Cite’ Da’mour đã dần hoàn thiện

Với mong muốn tạo nên một không gian xứng tầm các chủ nhân danh giá, Cite’ D’amour được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng. Sự đồng bộ về thiết kế và hạ tầng nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm chấm phá kiến trúc đặc sắc giữa lòng “thủ phủ công nghiệp”. Chọn Cite’ D’amour làm nơi an cư, gia chủ sẽ thụ hưởng đầy đủ các tiện ích sống đẳng cấp.

Đặc biệt, tính hiện hữu và minh bạch về pháp lý đã giúp Cite’ D’amour chiếm thế "thượng phong" trên thị trường. Hiện khu nhà phố đã hoàn thiện phần thô, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, bàn giao nhà ngay cũng chính là một điểm cộng sáng giá, tạo được uy tín và niềm tin từ đông đảo khách hàng. Anh Nguyễn Quang Hiền cho biết: "Yếu tố tiên quyết để vợ chồng tôi chọn Cite’ D’amour làm chốn an cư lạc nghiệp là được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà của mình, an tâm bỏ tiền ra mua, dù đắt nhưng xắt ra miếng".

Được xây dựng trở thành khu nhà phố “compound”, Cite’ D’amour nắm trong tay kim bài gia tăng về giá trị khi hội tụ mọi yếu tố để trở thành khu thương mại sầm uất với đầy đủ các loại hình kinh doanh như văn phòng dịch vụ, spa, café… nhằm hướng đến nhu cầu phát triển dân trí Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung. Có thể nói, Cite D’Amour đã tạo ra cơ hội đầu tư - kinh doanh - an cư hấp dẫn với không gian sống lý tưởng và triển vọng sinh lời gần như “trong lòng bàn tay”.