Asiatech Group trúng thầu thi công nhà máy xử lý nước thải hiện đại

Đây là dự án do Whaup Nghe An Joint Stock Company làm chủ đầu tư với tổng công suất 9.600 m3/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1 công suất 3.200 m3/ngày đêm. Tiếp nối thành công việc thi công hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải KCN VSIP Quảng Ngãi, VSIP Nghệ An, Asiatech Group sẽ ứng dụng 3 công nghệ xử lý nước thải hiện đại như: công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết hợp Wetland, công nghệ điều khiển giám sát quan trắc tự động và công nghệ tiết kiệm năng lượng vận hành. Công nghệ Wetland có nguồn gốc từ Đan Mạch, áp dụng thành công ở Thái Lan và đây cũng là lần đầu tiên ứng dụng tại VN. Được gọi là cánh đồng tưới, công nghệ này xử lý nước thải mà tiêu chí là không dùng hóa chất, thân thiện với môi trường. Trong đó, nước thải được xử lý bằng phương pháp sinh học nhờ loại cây thủy sinh. Các loại cây này có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm như các chất hữu cơ, amoni, các kim loại nặng, As, Fe..., chúng sử dụng như nguồn thức ăn hấp thụ và phát triển thành sinh khối. Trong quá trình phát triển, chúng loại bỏ được các chất ô nhiễm có trong nước thải.