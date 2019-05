Bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Đồng nguy cơ bị 'khai tử'

Chuẩn bị thi công thì nhận "giấy báo tử"

Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo tổ chức cuộc họp về tình hình thực hiện và giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương liên quan bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Đồng.

Liên hệ với đại diện Tập đoàn Đông Dương, vị này cho biết cuộc họp nhằm giải quyết vấn đề liên quan việc dự án bất ngờ có tên trong danh sách 180 dự án bị đề nghị dừng triển khai do Sở Tài nguyên - Môi trường ban hành.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh, Phó chủ tịch Tập đoàn Đông Dương cho biết ngày 3.12.2018, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM ra văn bản số 11617 đề nghị UBND TP dừng thực hiện 180 dự án trên địa bàn, trong đó có dự án bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Đồng với lý do các dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm, chậm tiến độ vì chủ đầu tư không có năng lực thực hiện hoặc thiếu nguồn lực, vốn, kinh nghiệm triển khai. Ngay sau đó, UBND TP đã ra công văn số 5598 chấp thuận theo đề xuất thu hồi 180 dự án trên.

Theo bà Quỳnh, điều này hết sức vô lý vì thứ nhất, dự án đã được UBND TP ra quyết định cho thuê đất, chủ đầu tư cũng đã hoàn thành hết thủ tục, đã ký xong hợp đồng đền bù giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1. Việc UBND quận 1 không đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất vì bất cứ lý do gì cũng là do phía chính quyền, không phải lỗi doanh nghiệp. Thứ hai, Sở Tài nguyên - Môi trường TP cũng chưa từng làm việc trực tiếp hoặc có văn bản gửi doanh nghiệp xác nhận tiến độ thực hiện dự án, còn vướng mắc gì hay không, vì sao chưa triển khai... nên không thể nói do chủ đầu tư thiếu năng lực.

"Thủ tục, vốn, năng lực quản lý chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu thi công vào tháng 8 tới nhưng đến giờ tất cả đều phải ngưng vì văn bản của Sở Tài nguyên - Môi trường. Có thể nói, súng đã lên nòng nhưng đùng một cái bị ném văng xuống nước một cách vô lý" - bà Quỳnh bức xúc.

Hơn 1 thập kỷ chật vật vì thủ tục

Ngày 13.8.2008, Tập đoàn Đông Dương chính thức được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án hầm ngầm chứa xe và dịch vụ công cộng Lam Sơn. Tuy nhiên sau khi thay đổi quy hoạch, ngày 26.2.2010, UBND TP đã đề nghị chủ đầu tư thay thế dự án tại công trường Lam Sơn bằng dự án tại sân khấu Trống Đồng.

Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh cho biết khi đó, do sự thay đổi của một loạt các quy định liên quan nên chi phí đầu tư của dự án có nhiều phát sinh ngoài dự kiến, cao hơn nhiều so với khi lập dự án ban đầu. Thêm vào đó tiếp tục có nhiều thay đổi về quy định tín dụng khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay.

Khởi động cách đây 11 năm, đến giờ dự án vẫn chưa được khởi công. Chủ đầu tư lý giải: Trước năm 2015, do không có đơn giá xây dựng công trình ngầm nên chủ đầu tư phải xin chủ trương của UBND TP cho phép tạm tính giá xây dựng để xác định đơn giá thuê đất và được phê duyệt vào ngày 7.11.2014. Sau đó, mất 3 năm để các đơn vị chức năng kiểm toán và xác định mức đền bù cùng doanh thu hằng năm của sân khấu Trống Đồng.

Đến năm 2017, sau khi hoàn tất và gửi hồ sơ xin phép xây dựng, Sở Xây dựng lại yêu cầu doanh nghiệp phải làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM và được thông báo về việc ranh bảo vệ tuyến đường sắt đô thị số 2 trùng lấn ranh dự án Trống Đồng, do đó chủ đầu tư phải tính toán và điều chỉnh lại thiết kế.

Tức là các bước đã thực hiện trong suốt thời gian từ năm 2015 phải làm lại từ đầu, chi phí đã chi trả cho các hạng mục tư vấn thiết kế phải tiếp tục đưa vào chi phí dự án nhưng vẫn chưa hoàn tất. Do thiết kế đã thay đổi nhiều lần, chi phí đầu tư đến thời điểm này đã phát sinh rất cao (nếu tính chi phí dự án Lam Sơn thì chỉ riêng phí thiết kế đã trên 100 tỉ đồng, chưa bao gồm các chi phí khác).

“Chủ trương chuyển toàn bộ mục đích thương mại sang giao thông công cộng nhận được sự đồng thuận của hầu hết các đơn vị, tuy nhiên do chưa có tiền lệ nên dự án vẫn phải tiếp tục chờ sự hoàn thiện về quy định nhà nước. Phải đến cuối năm 2018, Bộ GTVT, Cục Hàng không cùng Sở GTVT TP mới có thể tháo gỡ hết khó khăn về thủ tục, đồng thời thúc dự án nhanh chóng triển khai. Đương đầu với nhiều khó khăn như vậy nhưng nhà đầu tư không nản chí, chúng tôi có đầy đủ tiềm lực để theo dự án đến tận bây giờ nên mong TP sớm giải quyết vấn đề để dự án nhanh chóng được thi công theo đúng kế hoạch đề ra”, bà Quỳnh chia sẻ.