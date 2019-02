Bamboo Airways mở thêm 4 đường bay từ Vinh với giá vé từ 149.000 đồng

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các lãnh đạo Bộ, Ngành Trung ương cũng như các sở ban ngành, cơ quan đoàn thể của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Tất Thắng, Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết, với chỉ số tăng trưởng trung bình hơn 15%/năm, Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang là một trong những cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng cao nhất Việt Nam. Chỉ trong 5 năm từ 2012-2017, lượng hành khách tại đây đã tăng gấp 3 lần từ 638.000 lượt khách đến 1,8 triệu lượt khách. Đây cũng là sân bay đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung.

Tuy nhiên, nhiều đường bay từ Vinh tới một số địa điểm quan trọng như Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Nha Trang… hiện chỉ có từ 1-2 chuyến/ngày, hầu như chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại đang ngày càng gia tăng của hành khách.

Kết hợp với các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mà Tập đoàn FLC đang đầu tư và phát triển tại tỉnh Nghệ An, Tổng giám đốc Bamboo Airways kỳ vọng sẽ hình thành một hệ sinh thái đồng bộ phục vụ trọn vẹn cả nhu cầu di chuyển, nhu cầu lưu trú của du khách, từ đó khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch địa phương.

Ông Đặng Tất Thắng, Tổng giám đốc Bamboo Airways phát biểu

Đánh giá đây là một sự kiện có nhiều ý nghĩa và rất quan trọng đối với địa phương, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Việc hãng hàng không Bamboo Airways mở 4 đường bay sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và hành khách trong đi lại, góp phần phát triển du lịch, thu hút đầu tư và giao lưu hợp tác giữa tỉnh Nghệ An nói riêng, khu vực Bắc Trung bộ nói chung, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực”.