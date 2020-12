Bamboo Airways ‘ngược dòng’ trong ‘năm tệ nhất lịch sử hàng không’

"Năm tệ nhất lịch sử hàng không dân dụng" là cụm từ được Tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) dùng để miêu tả năm 2020. Có nhiều dẫn liệu cho thấy đây là nhận định có căn cứ.

Từ đầu năm đến nay, số chuyến bay toàn cầu đã giảm 49% so với năm 2019, tệ hơn, số lượng khách vận chuyển sụt tới 67%, theo thống kê của tổ chức nghiên cứu hàng không Citrium. Covid-19 đã "thổi bay" 510 tỉ USD doanh số toàn ngành, cướp đi hàng chục nghìn việc làm. Số lượng máy bay "đắp chiếu" tại các hang-ga đông đúc đến mức chưa từng thấy "trong hơn 40 năm làm nghề" của lãnh đạo công ty chuyên bảo dưỡng máy bay Tarmac Aerosave.

Nhưng vào một năm biến động làm hầu hết các hãng bay trên thế giới đuối sức, vẫn có hiếm hoi một vài tay chơi "lội ngược dòng" ngoạn mục nhờ khả năng thích ứng và nhạy cảm trước cơ hội. Đáng mừng trong số đó, có một gương mặt đến từ Việt Nam: hãng hàng không Bamboo Airways.

Năm 2020, Bamboo Airways đã khai thác vượt tới 10% tổng số chuyến bay và số lượt khách so với cùng kỳ, liên tiếp dẫn đầu bảng thống kê các hãng phục hồi và vượt công suất khai thác sau dịch bệnh. 100% số chuyến bay được thực hiện an toàn tuyệt đối, không xảy ra bất cứ sự cố đe dọa an ninh nào. Hiện hãng đang chiếm giữ gần 20% thị phần.

So với năm 2019, số lượng phi công và tiếp viên của hãng trong năm 2020 vẫn tăng tới 20%, trong khi tổng số nhân sự tăng 17%.

Đặc biệt, nhờ nghiêm ngặt tuân thủ toàn diện các quy định phòng, chống dịch bệnh trước trong và sau chuyến bay, không có bất cứ trường hợp nhân viên nào của Bamboo Airways nhiễm Covid-19 khi đang làm nhiệm vụ trong năm 2020.

Dịch vụ khách hàng xuất sắc: Hằng số giữa khủng hoảng

Song song với hệ sản phẩm tiên phong, thì việc tập trung cho trải nghiệm dịch vụ khách hàng xuất sắc càng được Bamboo Airways đề cao trong năm 2020.

Bamboo Airways bảo toàn ngôi vương năm thứ hai liên tiếp về chỉ số đúng giờ, tăng tiệm cận mức tuyệt đối đạt 96% trong năm 2020, vượt 1,7% so với cùng kỳ. Đây cũng là năm thứ hai Bamboo Airways được bình chọn “Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á”.

Loạt Phòng chờ hạng Thương gia - First Lounge by Bamboo Airways đầu tiên đã đi vào vận hành, mở đầu cho chuỗi các Phòng chờ Thương gia được đầu tư đồng bộ tại hàng loạt sân bay lớn và tiềm năng trên cả nước như TP.HCM, Quy Nhơn, Cà Mau,… Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vận hành Phòng chờ Thương gia riêng.

Hệ thống phòng vé chính thức của Bamboo Airways được khai trương tại 3 miền; dịch vụ làm thủ tục hành khách được triển khai ngay tại các quần thể nghỉ dưỡng của FLC trên cả nước; ứng dụng Bamboo Airways chính thức ra mắt trên điện thoại di động… Sản phẩm, thương hiệu của Bamboo Airways đến với rộng rãi, đông đảo hành khách hơn, thông qua các phương pháp tiếp cận văn minh, tiện lợi.

Quyết liệt mở rộng đội bay và mạng bay

Không chỉ quyết liệt mở rộng đội bay về số lượng trong năm 2020, Bamboo Airways còn nâng cấp cả về chất lượng.

Từ 19 máy bay vào cuối năm 2019, hãng đang vận hành gần 30 máy bay ở thời điểm hiện tại, bao gồm cả những dòng máy bay tiên tiến nhất thế giới, như máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, máy bay phản lực Embraer E195. Hai dòng máy bay mới đáng chú ý này cũng xác lập vị thế vận hành đầu tiên của một hãng bay tư nhân tại Việt Nam.

Trong ít tuần tới, thêm nhiều máy bay mới sẽ gia nhập biên chế, đưa Bamboo Airways vào danh sách vô cùng ít ỏi những hãng hàng không vẫn đang tích cực mở rộng đội bay.

Đội bay hùng hậu cho phép Bamboo Airways tạo nhiều dấu ấn ấn tượng với các chặng bay, đặc biệt phải kể đến chuỗi 5 đường bay thẳng đầu tiên trong lịch sử, kết nối Côn Đảo với cả nước.

Mạng bay này đánh dấu chấm hết cho nhiều tồn tại trên chặng bay kết nối Côn Đảo suốt gần một thập kỷ vừa qua: khan hiếm vé máy bay, các chuyến bay nối chuyến bất tiện kéo dài tới 6 - 8 tiếng, hạn chế lựa chọn sân bay kết nối, giờ giấc di chuyển bất tiện, thiếu vắng dịch vụ và chỗ ngồi cao cấp trên chuyến bay, cơ sở vật chất dịch vụ mặt đất không có lựa chọn chất lượng...

Với đường bay thẳng, thời gian di chuyển trung bình từ Hà Nội tới Côn Đảo được rút ngắn xuống chỉ xấp xỉ hơn 2 tiếng đồng hồ. Hoàn thiện trọn vẹn trải nghiệm cao cấp là Phòng chờ Thương Gia tại Cảng hàng không Côn Đảo được Bamboo Airways đưa vào khai thác ngay trong năm 2020, tiếp tục là hãng bay đầu tiên khai thác phòng chờ thương gia tại đây. Hành khách bay tới Côn Đảo hiện có thêm nhiều lựa chọn đa dạng về hành trình, lịch trình và mức dịch vụ.

Theo Ủy ban Nhân dân Huyện đảo Côn Đảo, đây là sự kiện mà Chính quyền và người dân Côn Đảo rất mong đợi, đặc biệt là những doanh nghiệp đang đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn.

Nỗ lực phi thường đến từ một hãng hàng không trẻ nhưng không "non" như Bamboo Airways đã phần nào chứng minh sức bật đáng nể của ngành hàng không Việt Nam.