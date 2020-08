Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ trong tháng 8

Trước đó, Bamboo Airways cũng là hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành trong 7 tháng đầu năm 2020 với tỷ lệ 95,4% và là hãng hàng không đúng giờ liên tiếp từ tháng 5 tới nay.

Theo số liệu thống kê, có 6 nhóm nguyên nhân chính gây nên việc chuyến bay bị chậm, hủy chuyến: trang thiết bị và dịch vụ tại cảng; do quản lý, điều hành bay; do thời tiết ; do hãng hàng không; tàu bay về muộn và các lý do khác. Trong đó, lý do máy bay về muộn chiếm 62,6%.