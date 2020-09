Bamboo chính thức mở 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo

Ngày 27.9, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) tổ chức thành công Hội nghị Tòa nhà chung cư Him Lam Riverside (Q.7, TP.HCM) và bầu ra Ban quản trị nhiệm kỳ 2020-2023.