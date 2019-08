Bán giá cao, mua giá thấp, vàng lại bị ép giá

Giá vàng trong nước có mức giảm nhanh hơn so với giá thế giới . So với mức giá sáng 9.8, giá vàng SJC giảm 450.000 đồng/lượng, trong khi giá thế giới giảm khoảng 10 USD/ounce (tương ứng 280.000 đồng/lượng). Vàng thế giới đã giằng co quanh mức 1.500 USD/ounce và giảm về còn 1.497 USD/ounce vào ngày 10.8. Dù vậy vàng vẫn ghi nhận một tuần tăng giá với 40 USD/ounce so với đầu tuần. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung căng thẳng là yếu tố đẩy giá tăng.