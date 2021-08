Bảo vệ chuỗi cung ứng trong dịch Covid-19, Doanh nghiệp đề xuất tạo 'vùng đệm' cho các Nhà máy '3 tại chỗ'

Đề xuất phương án khắc phục những điểm yếu của “3 tại chỗ”

Thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới, các DN vẫn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức và cần có giải pháp tháo gỡ để phục hồi sản xuất. "Chính vì vậy, hội nghị này là dịp quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng DN, các hiệp hội, các địa phương… ", Thủ tướng bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó TGĐ Thường trực VinCommerce (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) nhận định, mô hình “3 tại chỗ” là chủ trương đúng đắn nhưng chỉ hiệu quả trong ngắn hạn. Nếu áp dụng dài hạn, thì “3 tại chỗ” có nguy cơ là ổ lây nhiễm lớn nếu có ca nhiễm. Do vậy, Masan đề xuất Chính phủ và các địa phương nên cho phép lập “vùng đệm” xung quanh nhà máy, với các cơ sở như trường học, trường dạy nghề, kho, sân vận động, nhà thi đấu... Lao động tại các doanh nghiệp có thể ăn nghỉ, giãn cách và phòng tránh dịch bệnh tại các “vùng đệm” này.

Tại TP.HCM và nhiều tỉnh miền Nam, khi dịch bùng phát, mô hình 3 tại chỗ đã được triển khai. Tuy nhiên, thực tế phát sinh những việc chưa phù hợp với điều kiện sản xuất cần nhiều lao động như tại các nhà máy ở miền Nam. Như trước đó, các khó khăn và kiến nghị cũng đã được các DN nêu ra với các cơ quan có thẩm quyền như việc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã áp dụng nghiêm ngặt phương án sản xuất “3 tại chỗ” từ 24.6, nhưng vẫn phát hiện nhiều ca F0 trong nhà máy, khiến DN buộc phải xin dừng hoạt động từ 29.7. Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng GĐ Vissan cho biết việc sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người lao động, thậm chí người ta muốn nghỉ làm. Tổng GĐ Công ty Acecook Việt Nam, ông Kajiwara Junichi cũng cho biết, hiện số lao động đăng ký “3 tại chỗ” chỉ chiếm khoảng một nửa tổng số lao động, do đó sản lượng sản xuất giảm rất nhiều so với bình thường.

Tình trạng tương tự đang diễn ra trong nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử... ở Bình Dương và nhiều địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Sau hơn 1 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, nhiều DN phía Nam đã đề nghị với chính quyền về việc ngừng mô hình này. Như vậy, giải pháp “vùng đệm” tại các nhà máy "3 tại chỗ" do Masan đề xuất có thể là cải tiến quan trọng để mô hình “3 tại chỗ” phù hợp thực tế, phát huy hiệu quả hơn.

Mặt khác, ngày 1.8, Tập đoàn Masan đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cơ chế “luồng xanh” đặc biệt cho các tập đoàn kinh tế khác tham gia cùng quá trình đảm bảo nguồn cung, chống dịch cùng Chính phủ. Cụ thể là giảm tối đa thời gian đóng cửa tổng kho lưu trữ trong trường hợp phát sinh các ca F0, F1. Theo công văn để tháo gỡ những khó khăn trong vận chuyển và lưu thông hàng hóa, trong những tình huống cấp bách, có thể tính tới việc huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ phương tiện vận chuyển, nhân sự tham gia tập kết, phân phối hàng hoá tới các điểm bán lẻ hoặc trực tiếp tới nơi cư trú của người dân; hỗ trợ nhân sự cho các kho/ tổng kho để đảm bảo hoạt động liên tục của chuỗi cung ứng.

Vắc xin tới đúng đối tượng

Trước đó, trong buổi làm việc tại Công ty Vissan sáng 6.8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Quan trọng nhất là duy trì bằng được việc sản xuất, phân phối những mặt hàng "sát sườn" như trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm”. Lãnh đạo Công ty Vissan cũng kiến nghị để cải thiện tâm lý người lao động, khuyến khích họ trở lại làm việc sau khi phát hiện F0 tại doanh nghiệp, một trong 3 phương án là tổ chức tiêm vắc xin cho công nhân tham gia chuỗi cung ứng.

Xác nhận thực tế này, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho rằng Chính phủ cần tập trung các nguồn lực cao nhất để ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động của các DN này. Tuy nhiên, công nhân lại không được tiếp cận với vắc xin đúng lúc, và hoang mang, không muốn ở lại làm việc. Hiện có công nhân không được tiêm vắc xin đã bỏ việc, có nhà máy, chuỗi siêu thị đã mất trên 50% lực lượng công nhân, sản xuất sụt giảm nghiêm trọng.

Bảo vệ sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu và chuỗi cung ứng hàng thiết yếu là biện pháp then chốt giữ ổn định xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay - đại diện của nhiều doanh nghiệp đã khẳng định điều này. Và vì thế, rất cần có sự chia sẻ, hỗ trợ của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu ấy.