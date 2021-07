Bất chấp Covid-19, sản lượng thép Hòa Phát vẫn tăng trưởng vượt bậc

Thông tin mới nhất từ Tập đoàn Hòa Phát cho biết , tháng 6.2021, sản lượng sản xuất thép thô của Tập đoàn là 658.000 tấn, tăng 49% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 569.000 tấn. Trong đó, thép cuộn cán nóng và thép xây dựng của Tập đoàn đều đạt 230.000 tấn mỗi loại. Ống thép đạt hơn 41.000 tấn, còn lại là tôn mạ và phôi thép.

Do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 trên toàn quốc, đặc biệt là TP.HCM cũng như các tỉnh phía nam, cộng với mùa mưa đã bắt đầu nên sản lượng bán hàng thép xây dựng, ống thép của Hòa Phát giảm so với cùng kỳ và tháng trước. Tuy nhiên tính lũy kế 6 tháng, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 4 triệu tấn thép thô, tăng 55% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt gần 4,3 triệu tấn. Thép xây dựng đạt 1,8 triệu tấn, tăng 22%. Lượng phôi thép phục vụ thị trường trong và ngoài nước là 608.000 tấn.