Bất chấp khó khăn, Sabeco đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20%

Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Sabeco

Lợi nhuận năm 2020 vượt kế hoạch

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Sabeco đạt doanh thu năm vừa qua gần 28.000 tỉ đồng, giảm 26% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.936,84 tỉ đồng, giảm 8% so với năm 2019. Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch đề ra đầu năm 2020 thì doanh thu thuần thực hiện đã tăng 17% và lợi nhuận sau thuế tăng 42%. Ông Bennette Neo, Tổng giám đốc Sabeco, cho rằng 2020 là một năm chưa từng có trong lịch sử khi dịch Covid-19 bùng nổ, hàng triệu người trên thế giới và cả Việt Nam bị ảnh hưởng. Ngoài việc bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Sabeco còn bị tin đồn giả mạo là bán cho Trung Quốc nên ảnh hưởng lớn đến việc bán hàng. Đồng thời, ảnh hưởng của Nghị định 100 của Chính phủ về việc xử phạt nặng người tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia; Khu vực miền Trung bị lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng hay một số đối thủ cạnh tranh không lành mạnh cũng ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng. Tuy nhiên, công ty đã phản ứng quyết liệt và đang trên đà hồi phục. Ông Bennett Neo cho biết thêm: “Sabceo đã có thể giữ vững tay lái vượt qua những cơn gió ngược vào năm 2020 bằng cách duy trì sự thận trong về mặt tài chính và hành động một cách nhanh nhẹn. Chúng tôi tập trung các khoản chi tiêu vào những hạng mục thiết yếu và không ngừng tìm những cơ hội mang lại hiệu quả cao ngay khi có thể, song song đó, cũng đảm bảo chúng tôi có thể tận dụng các cơ hội thị trường một cách tốt nhất. Bất chấp những thách thức, khó khăn, tất cả cán bộ nhân viên Sabeco đã nỗ lực và đưa doanh thu cùng lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra”.

Tổng giám đốc Bennett Neo phát biểu tại Đại hội cổ đông 2021 Trong năm 2020, Sabeco đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý. Đó là vào tháng 6.2020, công ty đã cho ra mắt bia Lạc Việt nhân kỷ niệm 145 năm thành lập; Tháng 10.2020, công ty tiếp tục cho ra mắt sản phẩm phân khúc cao cấp là bia Saigon Chill và được người tiêu dùng yêu thích cả về hương vị lẫn bao bì. Đến tháng 12.2020, Sabeco đã tái ra mắt phiên bản giới hạn dành riêng cho mùa lễ hội là bia Saigon Gold và chương trình "Đêm Sài Gòn" mang lễ hội về với các vùng quê Việt Nam. Đặc biệt trong năm qua, Sabeco đã cải thiện, giảm việc sử dụng nguyên liệu thô và tiêu thụ năng lượng; Lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời tại 4 nhà máy bia và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm nay, tiết giảm được chi phí và năng lượng. Đồng thời, hệ thống quản lý kho hàng được cải thiện để tiết giảm các hoạt động không hiệu quả và hiệu suất được cải thiện từ 15 - 20%. Công ty cũng đã khởi động dự án chuyển đổi Sabeco 4.0 để số hóa toàn diện công việc; Tổ chức chương trình chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19 và gây quỹ thành công 5,2 tỉ đồng, sau đó trích 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ tại miền Trung...

Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Tiến về phía trước

Hội đồng quản trị Sabeco đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần tăng 20%, đạt 33.491 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế lên 5.289 tỉ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2020 với giả định kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi từ quý 2/2021. Nhưng theo ông Bennett Neo, hiện tình hình dịch bệnh vẫn khá phức tạp, kinh tế vẫn còn khó khăn nên để thực hiện kế hoạch trên sẽ khá khó khăn nhưng công ty sẽ cố hết mình để hoàn thành. Trong đó, tập trung vào những hoạt động đẩy mạnh doanh số bán hàng và thị phần; Tiếp tục theo đuổi những cải tiến mới trong xây dựng thương hiệu; Kết nối và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên; Tập trung vào sự hiệu quả trong hoạt động thông qua các hoạt động như tiết giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng nguyên liệu thô và bao bì, tập trung hóa và liên kết mua hàng, vận chuyển để tăng hiệu quả cũng như củng cố vị thế bia Saigon để trở thành một thương hiệu quốc tế được trân trọng, là niềm tự hào bia Việt Nam.