Bất chấp rủi ro, nhiều người Việt vẫn “mê” tiền ảo

Tại Việt Nam, nhiều diễn đàn, nhóm kín về tiền ảo với cả hàng chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn người tham gia ngày càng nhiều. Theo thông tin không chính thức tổng hợp từ số liệu thống kê của các trang kỹ thuật số nước ngoài, ước tính Việt Nam cũng có hơn 10 triệu tài khoản đầu tư tiền ảo, cao hơn ít nhất 5 lần số tài khoản chứng khoán hiện nay. Anh Thành, một nhà đầu tư (NĐT) tại TP.HCM mới đây đã tiếc nuối khi bán Ada (tên một đồng tiền ảo) vào giữa tháng 1 với giá 0,18 USD/Ada nhưng hiện nay lên giá 0,944 USD/Ada. Anh Thành cũng xuýt xoa mãi do đã bán sớm Bitcoin khi vừa lên giá 20.000 USD trước đó. “Mình đã lỗ gần như hết sạch tiền đầu tư vào một chút xíu Bitcoin và một số đồng tiền ảo khác vào năm 2017. Những đồng tiền ảo khác thì đa số đã biến mất trên sàn. Còn Bitcoin thì sau gần 4 năm mòn mỏi chờ đợi nên khi về được bờ là bán luôn, không ngờ đợt này nó tăng mạnh thế”, anh Thành chia sẻ thêm.

Giữa lúc nhiều NĐT tổ chức và cá nhân đang hưng phấn với Bitcoin và tiền ảo, Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn báo cáo từ UBS Global Wealth Management - công ty quản lý tài sản của Thụy Sĩ - cảnh báo với quy chế giám sát có chiều hướng ngày càng thắt chặt và sự cạnh tranh từ tiền ảo do các ngân hàng trung ương phát hành, không gì đảm bảo rằng giá của những đồng tiền ảo lớn hiện nay có thể tránh được nguy cơ giảm về 0. Theo báo cáo này, giá tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn nhờ lực hỗ trợ từ một số yếu tố gồm nhu cầu của các NĐT mới gia nhập thị trường, mức độ chấp nhận rộng hơn của các định chế tài chính và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên trong dài hạn, khả năng cơ quan chức năng can thiệp vào thị trường tiền ảo bằng cách siết chặt quy chế giám sát là một rủi ro lớn đối với NĐT. Báo cáo lấy một ví dụ để minh chứng cho điều này, là quyết định của Anh về cấm bán một số sản phẩm phái sinh tiền ảo nhất định cho NĐT cá nhân. Còn theo một báo cáo của công ty chứng khoán Bank of America Securities, đợt tăng giá đang diễn ra của Bitcoin có thể là một cơn sốt đầu cơ điển hình, và bong bóng đang hình thành có vẻ như là “mẹ của mọi bong bóng tài sản khác”.