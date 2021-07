Bất chấp siêu thị phát phiếu hẹn giờ, người dân vẫn phải xếp hàng chờ lâu

Chiều 16.7, báo cáo từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết tại TP.HCM, mặc dù thành phố thí điểm cho phép một số quầy bán thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối, điểm bán lưu động của các siêu thị (phải đảm bảo chống dịch theo quy định 5K) mở cửa trở lại và từ chiều 15.7 đến sáng 16.7, lượng người đến mua hàng tại các siêu thị có giảm so với ngày hôm trước nhưng nhu cầu người dân mua hàng cũng rất đông.

Nhiều siêu thị phát phiếu mua hàng nhưng từ lúc nhận phiếu thời gian hẹn vào siêu thị đến khoảng 4-8 tiếng; các cửa hàng tiện ích, siêu thị không phát phiếu hẹn cũng xếp hàng mất 30 phút - 1 giờ mới vào được. Trước đó vào chiều đến tối 15.7, nhiều cửa hàng cũng hết rau, củ, trứng, bún, miến. Báo cáo cũng ghi nhận hiện giá các loại hàng trong siêu thị tăng nhẹ do chi phí vận chuyển tăng. Bên ngoài các siêu thị, cửa hàng tiện ích, có một số hộ dân cũng đã bán rau, củ, trứng nhưng giá cao hơn siêu thị rất nhiều; trứng (gà, vịt) 45.000 đồng/1 vỉ 10 trứng trong khi giá ở siêu thị, cửa hàng từ 27.000 - 30.000 đồng/10 trứng; dưa leo giá 45.000 đồng/kg; bí đỏ 30.000 đồng/kg; rau, củ 40.000 - 45.000 đồng/kg... Hay tại các tỉnh khác, do lo ngại tình hình dịch Covid-19 nên người dân cũng tăng mua các loại thực phẩm thiết yếu. Giá rau, củ, quả tăng dao động từ 5.000 đồng/kg đến 15.000 đồng/kg tùy loại, tương ứng tăng từ 25% đến 60% so với đầu tháng 7.