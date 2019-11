Bất động sản Bến Lức: Sự lựa chọn ‘ưu tiên’

Đặc biệt, hạ tầng nơi đây đang được đầu tư hoàn chỉnh thì việc di chuyển giữa 2 nơi được rút ngắn hơn bao giờ hết.

Thời gian di chuyển tương đương các quận nội khu thành phố

Xét về vị trí địa lý, Long An là tỉnh có chung đường biên giới với TP.HCM, trong đó huyện Bến Lức là khu vực gần nhất. Nơi đây là cửa ngõ phía Bắc và miền Tây Nam bộ, có nhiệm vụ liên kết Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và ngược lại.

Bến Lức cũng là nơi có hoạt động kinh tế sôi nổi trong tỉnh. Do đó, các cơ quan đầu não, công trình công cộng được xây dựng bài bản. Theo các chuyên gia, khu vực nào càng phát triển, các công trình cao tầng sẽ được đầu tư xây dựng, giúp đáp ứng và nâng cao nhu cầu nhà ở cho người dân.

Với lợi thế “sát vách” TP.HCM, Bến Lức được ví như một “quận” của thành phố nếu “bài toán” giãn dân của TP.HCM được thực hiện. Từ thực tế cho thấy, việc giãn dân đã bắt đầu được hình thành do giá nhà đất tại TP.HCM đang tăng cao so với mức thu nhập trung bình của nhiều người dân, do đó, việc tìm mua đất ở khu vực lân cận như Bến Lức đang là lựa chọn “ưu tiên”.

Khoảng thời gian di chuyển từ Bến Lức vào TP.HCM là tương đương thời gian di chuyển giữa các quận nội thành

Khi làm một khảo sát nhỏ với việc đo khoảng thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM (chợ Bến Thành) về các địa điểm như trung tâm thị trấn Bến Lức (Long An), trung tâm huyện Hóc Môn (TP.HCM), TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) trên Google Map, thấy rằng, khoảng thời gian di chuyển từ Bến Lức và Hóc Môn về trung tâm thành phố là ngang nhau.

Được biết, hạ tầng giao thông kết nối giữa Bến Lức nói riêng và Long An nói chung với TP.HCM không chỉ được chú trọng đầu tư mới đây mà từ vài năm trước, với các tuyến đường trọng điểm như: Cao tốc TP.HCM - Trung Lương; quốc lộ 50, quốc lộ n2, tỉnh lộ 10… đã đi vào hoạt động. Trong thời gian tới đây, một số công trình được khởi công xây dựng như đường Lê Văn Lương nối Q.7 về huyện Cần Giuộc; mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo lên 6 làn xe để dẫn về khu công nghiệp Long Hậu. Hay trục động lực TP.HCM - Tiền Giang - Long An... dự kiến sau khi đi vào hoạt động, quãng đường và thời gian di chuyển từ Long An vào thành phố sẽ được rút ngắn hơn nữa.

Do đó, việc lựa chọn mua nhà tại Bến Lức vào thời điểm này được nhiều chuyên gia đánh giá là hợp lý khi giá đất còn mềm, quỹ đất còn nhiều và đặc biệt giao thông được đầu tư lớn.

Sự lựa chọn ưu tiên

Bến Lức không chỉ sở hữu yếu tố hạ tầng phát triển mà nơi đây còn hấp dẫn nhiều nhà đầu tư về quỹ đất sạch với tiềm năng phát triển bất động sản vô cùng lớn.

Mặc dù thời gian qua nhiều dự án nhà ở đã và đang hình thành tại đây, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được hết về nguồn cầu nhà ở của người dân cũng như các nhà đầu tư.

Nếu như trong năm 2018, phân khúc đất nền được người mua lựa chọn hàng đầu thì bước sang năm 2019, nhà xây sẵn lại trở thành sản phẩm được ưa chuộng trên hết tại Bến Lức.

Một trong những chủ đầu tư tại TP.HCM, Công ty CP bất động sản Seaholdings đã nhanh chóng cho ra mắt sản phẩm nhà phố liên kế với tên gọi The Pearl Riverside nằm ngay bên dòng sông Vàm Cỏ Đông hữu tình để kịp đáp ứng nguồn cầu tại khu vực này.

Khách hàng chuộng nhà xây sẵn tại Bến Lức

Không chỉ nắm bắt tâm lý khách hàng chuộng mua nhà xây sẵn, chủ đầu tư còn xây dựng một khu đô thị hoàn chỉnh với nhiều công năng dành cho người mua như: Trường mầm non, trung tâm thương mại, công viên cây xanh ven sông, hồ bơi và khu sinh hoạt động đồng.

Với lối thiết kế nhà phố 1 trệt, 2 lầu cộng sân thượng cùng diện tích đa dạng, tạo nên không gian thoải mái, giúp người mua có nhiều sự lựa chọn phù hợp cho gia đình nhỏ hoặc đại gia đình. Đặc biệt, The Pearl Riverside chú trọng một không gian sống xanh mát và trong lành từ bên ngoài cho đến bên trong căn nhà, tất cả đều hòa quyện bởi cây xanh và gió tự nhiên.

Sống tại The Pearl Riverside, cư dân hoàn toàn có thể thư thái vào mỗi sớm mai nếu đi làm trong trung tâm TP.HCM. Bởi, dự án nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Tuôi, kết nối nhanh tới quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đây là những tuyến đường di chuyển với mật độ thông thoáng.

Có thể nói, sở hữu The Pearl Riverside tại Bến Lức, là lựa chọn ưu tiên trong thời điểm này.