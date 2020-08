Bất động sản có thương hiệu được định giá cao hơn 35%

Branded Residence - bất động sản (BĐS) có thương hiệu là sự hợp tác giữa một thương hiệu quản lý khách sạn và một đơn vị phát triển dự án, gồm các loại hình: Co-located (khu dân cư nằm trong cùng một khu dự án với khách sạn), Condotel (khu dân cư là một phần hoặc chiếm cả tòa nhà khách sạn), Riêng biệt (khu dân cư nằm trong khu tách biệt với khách sạn) và Phi khách sạn (khu dân cư mang thương hiệu cao cấp không phải là thương hiệu quản lý khách sạn).

Xu hướng hợp tác với các thương hiệu vận hành 5 sao

Theo Savills, trên thế giới hiện có hơn 400 dự án branded residence với tổng nguồn cung khoảng 55.000 sản phẩm nhà ở, trong đó khoảng 85% là các dự án có thương hiệu khách sạn. Hãng dự báo sẽ có thêm khoảng 70 thương vụ hợp tác theo mô hình branded residence khác sẽ được hoàn thành trong năm 2020.

Cùng với Thái Lan, Việt Nam là một trong hai thị trường dẫn đầu về số lượng các hợp tác đang trong quá trình thương thảo và xây dựng tại châu Á. Trong nước đã xuất hiện nhiều đơn vị nằm trong top 10 nhà điều hành branded residence lớn nhất thế giới như Marriott, Accor, IHG, Minor...

Một báo cáo gần đây của CBRE cũng chỉ ra rằng, các chủ đầu tư tại Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc tích hợp dịch vụ quản lý khách sạn vào dự án căn hộ hạng sang để tạo điểm nhấn, làm tăng giá trị cho dự án.

Thương hiệu làm gia tăng giá trị BĐS

Phân tích của Savills cho thấy, các căn hộ có thương hiệu thường được định giá cao hơn 35% so với một sản phẩm không có thương hiệu tương đương ở vùng lân cận. Tỷ lệ chênh lệch này thay đổi đáng kể theo vị trí, thương hiệu và nhà điều hành. Ở các thành phố mới nổi như Kuala Lumpur (Malaysia), mức chênh lệch có thể hơn 70%. Ở các thị trường trưởng thành, nơi vị trí quyết định nhiều hơn giá trị như New York, mức chênh lệch có thể thấp hơn.

“Với một thương hiệu quản lý và vận hành uy tín, bất động sản có thương hiệu là sản phẩm an toàn hơn, được định vị là nổi bật ngay cả khi thị trường ngày càng trở nên thách thức”, trích báo cáo của Savills.

Bên cạnh giá bán, mô hình này còn hấp dẫn ở chỗ gia tăng giá trị thương hiệu và nâng cao trải nghiệm cho chủ sở hữu. Sự tham gia của các đơn vị quản lý uy tín sẽ đảm bảo chuẩn mực thiết kế, an ninh cũng như chất lượng các loại hình dịch vụ. Do đó, branded residence mang đến những bất động sản mà gia chủ có thể sinh sống thoải mái và lâu dài như một ngôi nhà, nhưng kèm theo tất cả chất lượng và dịch vụ sang trọng của một khách sạn năm sao.

Chẳng hạn như tại The Grand Manhattan - dự án căn hộ - thương mại hạng sang kết hợp khách sạn 5 sao Avani Saigon theo mô hình branded residence. Dự án này được phát triển bởi Novaland và quản lý bởi Tập đoàn Khách sạn Minor theo loại hình Co-located - khu dân cư nằm trong cùng một khu dự án với khách sạn. Sở hữu vị trí ngay trung tâm Sài Gòn hiếm có, The Grand Manhattan với quy mô 14.000m² cung cấp khoảng 1.000 căn hộ hạng sang. Bên cạnh các tiện ích nội khu “chuẩn resort”, The Grand Manhattan dành đến 4.200m² để kiến tạo không gian xanh cho cư dân. Ngoài ra, danh mục trang thiết bị, vật tư cho căn hộ cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu như StoneWood, Molution, Grohe, Duravit, Schneider, Häfele...

Với sự hiện diện của khách sạn Avani Saigon tại khối đế, cư dân The Grand Manhattan sẽ được gia tăng trải nghiệm với các tiệc ích, dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế, hệ thống thoát hiểm và an ninh tăng cường... Đặc biệt, mỗi chủ nhân còn sở hữu một chỗ đậu xe định danh - tiện ích hiếm có ngay giữa trung tâm Sài Gòn.

“Với một thương hiệu khách sạn nổi tiếng, cư dân tin rằng họ sẽ được trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ cùng một chất lượng trên toàn thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc người mua có nhiều cơ hội bán lại với giá cao hơn”, ông Thomas Zabel - Trưởng bộ phận Phát triển Khu dân cư Đức của JLL nhận định.