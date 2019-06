Bất động sản nghỉ dưỡng: Mũi nhọn để phát triển du lịch Đà Nẵng

Nhu cầu sử dụng các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp là rất lớn. Tuy nhiên, để tìm ra những dự án bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng đáp ứng trọn vẹn mọi tiêu chí đặc thù của loại hình du lịch độc đáo này chưa bao giờ dễ dàng.

Du lịch chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng

Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố xác định 3 trụ cột lớn cho phát triển trong thời gian tới đã được đặt ra, đó là phát triển về du lịch, công nghiệp công nghệ cao và phát triển một thành phố cảng biển, đồng thời chú trọng đầu tư với 5 lĩnh vực mũi nhọn, trong đó mũi nhọn đầu tiên là phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng.

Đà Nẵng có vị trí chiến lược kết nối giữa các di sản văn hóa như Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, và hàng loạt những điểm đến được nhà nước cũng như các chủ đầu tư lớn đầu tư khai thác mạnh mẽ như Cù lao Chàm, Bà Nà Hills...

Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước cả năm 2018 là 7.660.000 lượt khách, tăng 15,5% so với năm 2017, đạt 102,5 % kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt 2.875.000 lượt, tăng 23,3% so với năm 2017, đạt 106,5% kế hoạch và khách nội địa đạt 4.785.000 lượt, tăng 11,2% so với năm 2017, đạt 100,3% kế hoạch. Mục tiêu năm 2019, lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt 8,19 triệu lượt, tăng 6,9% so với ước thực hiện năm 2018; trong đó 3,19 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với ước thực hiện năm 2018 và 5 triệu lượt khách nội địa, tăng 4,5% so với ước thực hiện năm 2018.

Đà Nẵng trong những năm gần đây cũng là một trong những điểm đến được lựa chọn nhiều cho loại hình du lịch kết hợp sự kiện (MICE) - loại hình du lịch mà các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam có tiềm năng rất lớn và nếu phát triển sẽ là đối thủ đáng ngại của Singapore. Đà Nẵng có nhiều lợi thế cho khách MICE với những bãi biển dài và đẹp, nhiều thắng cảnh, cơ sở hạ tầng hiện đại cùng nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng…

Sàng lọc thị trường, lựa chọn sản phẩm condotel tốt nhất

Hiện tại, Đà Nẵng có khoảng 400 cơ sở lưu trú, trong đó có khoảng 10 khách sạn, khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng 5 sao chạy dọc ven biển, 9 khách sạn 4 sao và 50 khách sạn 3 sao với nhiều loại phòng hội nghị đủ tiêu chuẩn phục vụ đa dạng các nguồn khách khác nhau. Trong tương lai, sân bay quốc tế Đà Nẵng được mở rộng, mang nhiều chuyến bay thẳng tới.

Nhu cầu sử dụng các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng là rất lớn Một trong những dự án "chiến lược" của Đà Nẵng là Wyndham Soleil Đà Nẵng. Tọa lạc tại một vị thế "hái ra tiền" vô cùng đẹp mắt và phong thủy về tầm nhìn, vượng khí nằm ngay nơi giao nhau của "đại lộ" Phạm Văn Đồng và "con đường du lịch" Võ Nguyên Giáp, là 2 con đường có tiềm năng phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế mạnh nhất của Đà Nẵng, đón hàng triệu lượt khách du lịch đến thành phố mỗi năm. Dự án cách bãi biển Mỹ Khê khoảng 100m hứa hẹn sẽ trở thành công trình hiện hữu, sánh ngang đẳng cấp với những dự án tên tuổi, thương hiệu trên thế giới.

Wyndham Soleil Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích 2,2 ha gồm 4 toà nhà (3 tòa condotel và 1 hotel) cao từ 50 đến 57 tầng. Dự kiến hơn 3.000 căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, ngoài ra còn có các căn penthouse thông tầng đẳng cấp. Wyndham Soleil Đà Nẵng có thiết kế độc đáo tạo hình sóng biển, các căn đều có ban công đẹp, cầu nối giữa 3 tháp với nhau tạo nên sự vững chãi, tính kết nối và tạo tính thẩm mỹ độc đáo cho dự án. Với thiết kế bể bơi tràn trên tầng cao nhất sẽ đem lại một trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp cho khách lưu trú và tham quan.

Wyndham Soleil Đà Nẵng – viên ngọc biển Đông của Đà Nẵng Với slogan "Đẳng cấp thế giới hội tụ", chủ đầu tư PPC An Thịnh (PPCAT) mong muốn xây dựng Wyndham Soleil Đà Nẵng trở thành một dự án để đời, một biểu tượng mới của thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp và năng động, một viên ngọc ven bờ biển Đông, nơi tinh hoa thế giới hội tụ. Do đó, ngoài việc chọn đơn vị thiết kế tầm cỡ thế giới AEDAS, đơn vị quản lý thi công ARTELIA, PPCAT cũng đã nghiên cứu rất kĩ và chọn WYNDHAM - tên tuổi hàng đầu trong ngành quản lý khách sạn thế giới - là đơn vị quản lý vận hành dự án.

Hiện nay tòa nhà đầu tiên trong 4 toà của khu tổ hợp Wyndham Soleil Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối để bàn giao và đi vào vận hành.