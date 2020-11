Bất động sản 'nóng' theo sân bay Long Thành

Nhu cầu sở hữu tăng vọt

Dự kiến, dự án Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được khởi công xây dựng vào đầu năm 2021. Mọi công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đang được cơ quan chức năng ráo riết thực hiện. Dự kiến đến cuối năm, tỉnh Đồng Nai sẽ chi trả xong tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 1 tỉ USD.

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xem là “cú hích” giúp thị trường bất động sản (BĐS) Long Thành bùng nổ. Theo các chuyên gia, những động thái quyết liệt nêu trên của Chính phủ và tỉnh Đồng Nai, nhằm đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã tạo nên sức “nóng” đối với thị trường BĐS Long Thành.

Khảo sát mới đây cho thấy, từ đầu năm đến nay, giá đất tại các xã Lộc An, Long Đức... gần trung tâm huyện Long Thành đã tăng cao so với cuối năm 2019. Đặc biệt, khu vực đường D3 ngay sát chợ mới Long Thành, dự án đất nền quy mô nhỏ tại các xã gần TT.Long Thành như: Lộc An và Long An, khu vực trung tâm An Phước. Giá tại những dự án mới quy mô lớn tập trung ở các xã Bình Sơn và Long Đức cũng đang tăng cao. Hiện tại giá đất vẫn không hề đi xuống và lượng giao dịch vẫn tăng đều. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp BĐS đã đổ bộ về Long Thành để phát triển những khu đô thị vệ tinh xung quanh sân bay nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu BĐS tăng vọt của người dân địa phương. Cùng với đó, thương hiệu "BĐS sân bay" sẽ trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết.

Địa ốc Long Phát mang đến các sản phẩm thật - giá trị thật

Nhận diện “điểm nóng” của thị trường

Rõ ràng, thị trường BĐS Long Thành đang trở thành thị trường giàu tiềm năng bậc nhất trong các khu vực vùng ven TP.HCM nhờ hệ thống hạ tầng phát triển nhanh chóng, nhất là khi Sân bay quốc tế Long Thành sắp khởi công. Theo quy hoạch, Sân bay quốc tế Long Thành có công suất lên đến 100 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, được kỳ vọng sẽ trở thành cảng trung chuyển hàng không quốc tế hàng đầu Đông Nam Á. Điều này đã tạo ra cú hích cho thị trường BĐS khu vực Đồng Nai, kéo theo hàng loạt công ty BĐS ra đời, khiến cho việc tìm kiếm một nơi để khách hàng tin tưởng đầu tư - an cư càng khó khăn hơn. Và thương hiệu Công ty Địa ốc Long Phát đã thu hút được sự chú ý khi những sản phẩm có quy mô lớn với pháp lý minh bạch, rõ ràng được phân phối và phát triển. Đại diện công ty cho biết đã bàn giao được hàng trăm cuốn sổ đỏ đến tay khách hàng và giới thiệu thành công nhiều sản phẩm thuộc các loại hình đất nền thổ cư. Sau nhiều năm thành lập và phát triển, Công ty Địa ốc Long Phát đã đạt được những thành tựu nhất định, quy mô công ty càng ngày càng được mở rộng với đội ngũ nhân sự được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Lấy uy tín làm tôn chỉ để phát triển bền vững trên thị trường, Công ty Địa ốc Long Phát trong nhiều năm qua đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực BĐS khi tạo lập chuẩn mực mới trong lĩnh vực BĐS. Điều này đã góp phần mang lại sự thay đổi trong tư duy, phong cách sống và thị trường BĐS phía đông TP.HCM. Công ty Địa ốc Long Phát đang ngày càng lớn mạnh và là địa chỉ đáng tin cậy của những ai đang quan tâm đến các vấn đề về địa ốc. Các dự án của Long Phát đều đảm bảo tính pháp lý minh bạch, với việc luôn bàn giao sổ đỏ đúng thời hạn cho khách hàng không chỉ chứng minh quyền lợi sở hữu hợp pháp của chủ đầu tư, việc minh bạch trong pháp lý mà còn giúp khách hàng tin tưởng vì đã lựa chọn dự án làm nơi đầu tư và an cư.

Việc đảm bảo quyền lợi và thực hiện cam kết với khách hàng là ưu tiên hàng đầu của công ty khi phát triển dự án. Bằng việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hành lang pháp lý để bàn giao sổ đỏ trước thời hạn là điểm nhấn đặc biệt để khẳng định uy tín của Long Phát với khách hàng và thị trường BĐS. Bên cạnh đó, với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm đến từ Long Phát sẽ giúp khách hàng phân tích, sàng lọc chỉ chọn những dự án chất lượng, chuẩn mực và phù hợp với điều kiện cũng như nhu cầu của mình.

Pháp lý các dự án đều rõ ràng - minh bạch

Giá trị cốt lõi của địa ốc Long Phát

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, khó khăn luôn song hành với cơ hội. Long Phát không chạy theo lợi nhuận mà tập trung chủ yếu vào khách hàng với chữ “tín” làm đầu, đảm bảo cung cấp các sản phẩm chất lượng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, là cầu nối tin cậy giữa người mua và người bán trong giao dịch BĐS. Xây dựng giá trị cốt lõi bền vững để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu, cống hiến và tạo niềm tin cho khách hàng. Công ty luôn xây dựng một cộng đồng cùng phát triển với phương châm "vì một cuộc sống thịnh vượng" và tôn chỉ của doanh nghiệp chính là “sản phẩm thật - giá trị thật”. Qua đó, uy tín thương hiệu Công ty Địa ốc Long Phát khẳng định chỗ đứng trên thị trường, tiếp tục phát triển một loạt dự án tiếp theo.