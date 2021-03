Bất động sản Phan Thiết: Sân bay, cao tốc xong giá sẽ rất khác

Những ngày đầu năm, các nhà đầu tư phía Bắc “tấp nập” tìm hiểu dòng second home biển Phan Thiết tại NovaWorld Phan Thiet - Siêu thành phố Biển - Du lịch - Sức khỏe. Vậy điều gì hấp dẫn nhất với các nhà đầu tư phía Bắc khi quyết định “đánh bắt xa bờ” vào một dự án bất động sản phía Nam?

Mức giá hấp dẫn, tiềm năng tăng giá cao nhờ đòn bẩy hạ tầng

Chia sẻ về lý do lựa chọn biệt thự biển Phan Thiết để đầu tư, chị Kim Anh (Hà Nội) cho hay: “Tôi đã đi công tác Phan Thiết nhiều lần, tôi biết đây là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển. Ngoài yếu tố khí hậu ấm áp quanh năm, bãi biển đẹp thì Phan Thiết còn là vùng đất mới chưa được khai phá”.

Chị Kim Anh chia sẻ đầu tư vào Phan Thiết có nhiều thuận lợi hơn các vùng biển khác. Đầu tiên là giá ở Phan Thiết rẻ hơn hẳn so với giá bất động sản ở Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng. Khí hậu Phan Thiết ấm áp quanh năm, du lịch biển có lợi thế khai thác 4 mùa. Rất phù hợp với những người sợ thời tiết lạnh như chị.

“Phan Thiết đang có mức giá hấp dẫn cho những ai biết chờ đợi về hạ tầng giao thông. Tôi theo dõi rất kỹ và thấy hiện các dự án hạ tầng giao thông như cao tốc, sân bay đang được triển khai đúng tiến độ, dự báo rất tốt về tiềm năng gia tăng tài sản”. Chị Kim Anh còn cho biết thêm: “Năm 2019 khi tham quan dự án, NovaWorld Phan Thiet vẫn còn là những bãi cát, bãi đất đỏ, nhưng mới đây tôi quay lại thì thấy đã khác nhiều , thật sự bất ngờ. Thậm chí có nhiều hạng mục chủ đầu tư phát triển còn nhanh hơn tiến độ cam kết ban đầu. Điều này làm tôi tin tưởng là mình đã lựa chọn đầu tư đúng”.

MC Tuấn Tú cũng là một nhà đầu tư BĐS nhiều kinh nghiệm. Khi tới tham quan second home biển tại NovaWorld Phan Thiet, anh chia sẻ: "Dãy biệt thự phong cách Florida thu hút bởi các màu sắc rực rỡ, phong cách phóng khoáng cùng tầm nhìn biển ngay trước nhà. Đây là nơi lý tưởng để dân Hà Nội nghỉ hè, nghỉ đông và là tài sản đầu tư thích hợp. Kinh nghiệm từ thị trường BĐS phía Bắc cho thấy khi có cao tốc và các tiện ích hoàn thành, giá trị tài sản cũng sẽ tăng lên rất nhanh".

NovaWorld Phan Thiet là nơi lý tưởng để người Hà Nội nghỉ hè, nghỉ đông và là tài sản đầu tư thích hợp. MC Tuấn Tú chia sẻ: “Đây là nơi lý tưởng để dân Hà Nội nghỉ hè, nghỉ đông và là tài sản đầu tư thích hợp. Kinh nghiệm từ thị trường BĐS phía Bắc cho thấy khi có cao tốc và các tiện ích hoàn thành, giá trị tài sản cũng sẽ tăng lên rất nhanh".

Phân tích về điểm yếu của thị trường bất động sản Phan Thiết hiện nay, anh Phạm Văn Đại (Hà Nội) - một nhà đầu tư mới lựa chọn một căn nhà phố tại NovaWorld Phan Thiet - cho rằng, lúc này giao thông từ các tỉnh tới Phan Thiết chưa thuận tiện, điều đó khiến giá bất động sản ở đây còn thấp. Tuy vậy, điểm sáng là các tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và sân bay Phan Thiết đang được triển khai theo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành năm 2022. “Nếu chốt lời ngay tại thời điểm này thì chưa thể đạt lợi nhuận kỳ vọng, nhưng chờ hạ tầng đường cao tốc, sân bay xong thì chắc chắn giá bất động sản tại dự án NovaWorld Phan Thiet sẽ rất khác”, anh Đại tin tưởng.

Thu hút nhà đầu tư mới

Anh Nguyễn Văn Lương (một nhà đầu tư ở Hải Phòng) vừa quyết định đầu tư một căn nhà phố tại NovaWorld Phan Thiet, cho biết: “Điểm thu hút tôi nhất ở dự án này đó là quy mô rất hoành tráng, vị trí ở bãi biển rất đẹp. Lý do thứ hai là giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của tôi. Do đó, dù chưa từng có kinh nghiệm đầu tư bất động sản, tôi vẫn mạnh dạn đầu tư một căn second home tại đây ngay khi được giới thiệu”.

Nói về khả năng sinh lời khi đầu tư, anh Lương cho rằng, khi hạ tầng giao thông như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hay sân bay Phan Thiết, sân bay Long Thành được hoàn thiện thì lợi nhuận đầu tư chắc chắn sẽ được như kỳ vọng.

“Đây là lần đầu tiên tôi đầu tư một sản phẩm BĐS du lịch thay vì nhà ở, tuy nhiên tôi rất tin tưởng vào uy tín của chủ đầu tư và cảm thấy rất yên tâm về tiềm năng tăng giá bền vững nhờ vào đòn bẩy hạ tầng”, anh Lương chia sẻ.

Biệt thự phong cách Florida thu hút bởi màu sắc rực rỡ, phong cách phóng khoáng

Anh Trần Văn Toàn (Hà Nội) là người có kinh nghiệm đầu tư đất nền ở thị trường phía Nam cũng đặt niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của NovaWorld Phan Thiet. Anh Toàn chia sẻ: “Từ Hà Nội tôi đầu tư đất nền ở một số tỉnh miền Nam, sau đó được lãi lớn tôi bán đi để đầu tư 2 căn second home ở dự án NovaWorld Phan Thiet. Mua trong giai đoạn dịch bệnh nhưng tôi thấy giao dịch vẫn nhộn nhịp, nếu đầu tư dài hạn thì dự án này có tiềm năng sinh lời khá tốt. Cũng tới lúc mình nên đầu tư các ngôi nhà trong những khu đô thị đồng bộ rồi, giá trị tài sản sẽ còn tăng theo các tiện ích đi kèm và hạ tầng giao thông đồng bộ”, anh Toàn cho biết.