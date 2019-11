Bayer đồng hành cùng Ngày An toàn cho bệnh nhân lần đầu tiên

Với chủ đề “Quản lý các bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở ở các nước Đông Nam Á”, hội nghị thu hút gần 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các nhà khoa học, thầy thuốc từ các Hội thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam, trường đại học, Sở Y tế, bệnh viện trên toàn quốc, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và đại diện của Hội Y học các nước Thái Lan, Indonesia, Singapore, Myanmar. Hiện nay, bệnh không lây nhiễm như: bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh đường hô hấp mạn tính, rối loạn tâm thần của người cao tuổi… đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Các báo cáo viên tại hội nghị đã cập nhật thực trạng điều trị và chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp để quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở.

Để đảm bảo chất lượng điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh, việc sử dụng thuốc an toàn là vấn đề đang được xã hội, cộng đồng quan tâm. Bên cạnh đó, chúng ta đang đối mặt với sự già hóa dân số ngày càng gia tăng. Đại diện Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc, PGS-TS Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc đã trình bày trước toàn thể hội nghị về vấn đề đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc cho người cao tuổi.

PGS-TS Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc trình bày bài “Đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc cho người cao tuổi” trong hội nghị

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Anh, cùng với xu hướng già hóa dân số toàn cầu, Việt Nam hiện nay có khoảng 5,2 triệu người cao tuổi trên 65 tuổi. Tình trạng đa bệnh lý, đa thuốc cùng với việc sử dụng một số nhóm thuốc có khả năng không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ biến cố bất lợi khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi. Trong bối cảnh này, cần đảm bảo sử dụng thuốc an toàn ở người cao tuổi thông qua việc hạn chế tối đa sử dụng các thuốc không phù hợp, góp phần nâng chất lượng điều trị cũng như giảm chi phí điều trị trong lĩnh vực lão khoa.

ThS-BS Tống Thị Song Hương, Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng Tổng hội Y học Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng BS Lynette Moey, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam và nhân viên Bayer Việt Nam

Kể từ năm 2019, ngày 17.9 hằng năm được Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng và trở thành Ngày An toàn cho bệnh nhân. Đây là một chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan trong toàn bộ hệ thống chăm sóc y tế, cùng nhau phối hợp để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. “Tại Bayer, sự an toàn của bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác trong các nỗ lực và hành động chung nhằm góp phần nâng cao việc sử dụng thuốc an toàn và đúng cách cho bệnh nhân. Bayer cũng rất quan tâm đến việc nghiên cứu phát triển thuốc mới cho đối tượng bệnh nhân cao tuổi có bệnh mạn tính” bác sĩ Lynette Moey, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam cho biết.