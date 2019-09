BĐS Bến Cát, Tân Uyên sôi động do sự đổ bộ của các tập đoàn quốc tế

Đáng chú ý, các dự án này chủ yếu tập trung trong các khu công nghiệp tại Bến Cát, Tân Uyên, khiến thị trường bất động sản khu vực này trở nên sôi động.

Bến Cát trở thành trung tâm công nghiệp lớn tại Bình Dương

6 tháng đầu năm 2019, có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư vào Bình Dương với tổng vốn đầu tư đạt gần 1,5 tỉ USD; tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018 và đã vượt kế hoạch cả năm 2019. Trong đó, thị xã Bến Cát thu hút 3.249 dự án đầu tư, có 2.679 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư gần 28.000 tỉ đồng và 570 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 6,1 tỉ USD.

Đáng chú ý, nếu như thời điểm trước năm 2019, các khu công nghiệp lớn tại Thuận An, Dĩ An là tâm điểm hút đầu tư thì bắt đầu từ năm 2019, các khu công nghiệp lớn tại Bến Cát, Tân Uyên và các khu vực lân cận như Mỹ Phước 1 - 2 - 3, VSIP 2… lại là điểm đến của các tập đoàn lớn.

Theo chuyên gia địa ốc TP.HCM: Hiện tại, UBND Bình Dương có chủ trương tập trung phát triển các khu công nghiệp tại Bến Cát và khu vực lân cận như Tân Uyên.

Trong bán kính 10 km, Bến Cát đang có 5/10 khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương với VSIP II (1.700 ha), Mỹ Phước 3 (gần 700 ha), Mỹ Phước 2 (800 ha), Mỹ Phước 1 (gần 500 ha). Các khu công nghiệp này quỹ đất còn nhiều, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Ghi nhận tại các khu công nghiệp lớn nhất tại Bến Cát, bên cạnh các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất như các năm trước, điểm mới của năm nay là đã xuất hiện nhiều hơn các nhà đầu tư quy mô lớn vào các lĩnh vực công nghệ, nhà xưởng cho thuê, bất động sản.

Tháng 7.2019, Tetra Pak - một tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp đóng gói và chế biến thực phẩm hàng đầu thế giới, đã khánh thành nhà máy với quy mô lên tới 120 triệu Euro. Tập đoàn Cargill (Hoa Kỳ) chính thức khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng vốn đầu tư 28 triệu USD tại Bình Dương nhằm phục vụ nhu cầu của người chăn nuôi gia súc, gia cầm tại khu vực phía Nam…

Thị trường bất động sản Bến Cát bùng nổ, nóng chưa từng có

Bình Dương là "thủ phủ công nghiệp", mọi lĩnh vực tại Bình Dương, kể cả thị trường bất động sản đều xoay quanh các khu công nghiệp. Khu vực nào tập trung nhiều khu công nghiệp, khu vực đó sẽ phát triển sầm uất.

Theo báo cáo của JLL, chỉ riêng trong 4 tháng cuối năm, thị trường bất động sản thị xã Bến Cát sẽ đón nhận nguồn cung gần 5.000 căn hộ đến từ 6 đại dự án của các chủ đầu tư lớn tại TP.HCM và Bình Dương.

Trước mắt, ngay đầu tháng 9, Tập đoàn Ruby Group sẽ tung ra thị trường hơn 1.000 căn hộ thuộc dự án Thịnh Gia Tower. Đây là khu căn hộ được phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp bậc nhất tại Bình Dương với: hành lang 2 m vượt tiêu chuẩn 1,8 m của các căn hộ 5 sao, trần căn của các căn hộ trong dự án này cũng cao 3,3 m (đa số các dự án trên thị trường có trần cao 2,7 m) đảm bảo mọi căn hộ đều lộng gió, sàn nhà được lát đá, trang thiết bị vệ sinh ToTo, khóa từ thông minh và thẻ thang máy đảm bảo an toàn cho cư dân…

Ngoài ra, dự án này còn sở hữu hàng loạt các tiện ích mà hiếm dự án nào tại Bình Dương có được như: hồ bơi resort rộng gần 500 m2, công viên 4 mùa rộng 4 ha, hồ cảnh quan giữa công viên 4 mùa rộng hàng nghìn m2, khu vui chơi trẻ em rộng hàng trăm m2, trung tâm thương mại cùng khu food court với hàng chục nhà hàng ngay trong 3 tầng đế của tòa nhà, cùng khu sky bar ngay trên tầng thượng.

Đặc biệt, khu căn hộ cao cấp này nằm ngay trong lòng khu đô thị Thịnh Gia rộng gần 30 ha. Đây là một trong những khu đô thị khép kín có hạ tầng đồng bộ và chỉn chu, không gian xanh mát và trong lành bậc nhất tại Bến Cát, Bình Dương. Dự án này giữ kỷ lục khi chỉ mất 2 năm đề hoàn thiện dự án và là một trong những dự án có tỷ lệ dân cư lấp đầy nhanh nhất tại Bình Dương.

Được biết, dự án này bàn giao theo tiêu chuẩn hạng A, nhưng giá chỉ tương đương với 1 dự án bình dân khi dao động trong khoảng 16,5 - 18 triệu đồng/m2.

Được biết, hiện tại các dự án căn hộ tại Bến Cát đang được chào bán với mức giá trên dưới 20 triệu đồng/m2. Mức giá này được đánh giá là khá mềm so với một thị trường là thánh địa của các khu công nghiệp lớn bậc nhất Bình Dương, có hạ tầng đồng bộ, là điểm đến hàng đầu của các tập đoàn quốc tế. Mức giá căn hộ tại Bến Cát được đánh giá là quá mềm so với giá căn hộ Dĩ An - Thuận An.