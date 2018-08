'Bêu tên' loạt trang web quảng cáo thực phẩm chức năng

Cụ thể, cơ quan quản lý cho biết trong thời gian vừa qua trên trang web benhdaukhop.net có quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt khớp An Hưng Đường của Công ty cổ phần Thương mại Media nhưng không phải do công ty này thực hiện. Tương tự, trên trang lotuzzdiabetes.quora.com, linkedin.com, ok.ru có quảng cáo thảo dược Toppy của Công ty cổ phần Quốc tế Lotuzz hay trang web trungtamthuoc.com, pharmacity.vn shoptretho.com.vn, mega3.vn: quảng cáo Dầu gấc Việt Nam G8, Dầu gấc viên nang Vinaga, Dầu gấc viên nang Vinaga DHA của công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam.

Đồng thời website nhathuocviet.vn quảng cáo sản phẩm An giấc Plus của Công ty cổ phần Dược Huệ Đức; Website vatgia.com quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao xạ đen Hòa Bình của Công ty cổ phần Thảo dược Hòa Bình; Website unangbuongtrung.com.vn, suynhuocthankinh.vn, pavietnam.com quảng cáo viên nang Nga Phụ Khang của Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu và website viemgan.com.vn rao sản phẩm giải độc gan Tuệ Linh của Công ty TNHH Tuệ Linh. Tuy nhiên các website nêu trên không phải do công ty sở hữu công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thực hiện. Do đó các sản phẩm đã nêu đang quảng cáo tại các website trên không đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng chỉ rõ website http://giaidocgan.vn/; http://cagaileo.vn/; http://thucphamchonguoibenh.com/ có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức Giải độc gan Tuệ Linh có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo. Tương tự, website http://ehospital.vn/, http://voila-blog.com/, http://tacdungcuathuoc.net/ có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Heposal của Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI (địa chỉ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Nhưng đại diện các công ty khẳng định các sản phẩm đang quảng cáo trên các website trên không phải do công ty thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn…

Do đó Cục An toàn thực phẩm thông báo để người tiêu dùng biết thông tin và lựa chọn sản phẩm khi mua và sử dụng trên các trang web nêu trên.