Bị “khủng bố” đòi nợ vì bạn trộm CMND vay tiền qua App

Ngày 14.4, Công an P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao Hồ Thị Hạnh (25 tuổi, ngụ P.Xuân Phú, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), đối tượng trộm CMND của bạn trọ để vay tiền qua App, cho công an quận này thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 6.4, chị Hồ Thị X (25 tuổi, ngụ xã Tà Rụt, H.Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị) đến Công an P.Khuê Trung cầu cứu vì bị “khủng bố” đòi nợ số tiền đến 40 triệu đồng trong khi chị không vay mượn.

Theo trình báo, nhiều người tự xưng là nhân viên của V.T.M, một ứng dụng vay tiền qua App yêu cầu chị X phải trả món nợ đã vay theo cam kết, nếu không sẽ bị pháp luật xử lý.

Công an P.Khuê Trung xác định, chị X tuy không vay nhưng bị “khủng bố” đòi nợ là có thật. Tiếp tục xác minh các mối quan hệ, công an nghi vấn chị X bị đánh cắp thông tin cá nhân, dùng giấy tờ của chị để vay tiền qua App. Khoanh vùng những người cùng dãy trọ, Công an P.Khuê Trung phát hiện Hồ Thị Hạnh, là bạn trọ từng ở chung phòng với chị X, nên triệu tập để đấu tranh.

Hạnh khai nhận, do thiếu tiền, lại biết thủ tục vay qua App đơn giản nên làm theo hướng dẫn của ứng dụng cho vay trực tuyến V.T.M. Hạnh đã trộm CMND của chị X, chụp ảnh 2 mặt và gửi số tài khoản ngân hàng là hoàn tất hồ sơ để ứng dụng V.T.M chi tiền vay sau 5 phút.