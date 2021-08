Bí quyết bảo vệ sức khỏe và vững vàng tài chính trong mùa dịch Covid-19

Chương trình có sự chia sẻ của PGS-TS-BS Lê Thị Phương Mai - Trưởng khoa Y tế công cộng - Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và ông Phan Thanh Tùng - Giám đốc huấn luyện FWD Việt Nam.

Dịch Covid -19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã cướp đi sinh mạng của khoảng 4,5 triệu người trên thế giới nói chung và hơn 7.000 người Việt Nam nói riêng. Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người dân mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình. Đồng hành cùng khách hàng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây nên, chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ những giải pháp để khách hàng bảo vệ sức khỏe và tài chính trong giai đoạn dịch.

Tại chương trình PGS-TS-BS Lê Thị Phương Mai đã chia sẻ thiết thực về những vấn đề được nhiều người quan tâm như: Các biện pháp phòng dịch Covid-19; Cách thức cải thiện hệ thống miễn dịch; Các bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà; Các vấn đề sức khỏe thường gặp trong đại dịch Covid-19; Các bệnh liên quan đến chương trình tiêm chủng…

PGS-TS-BS Lê Thị Phương Mai - Trưởng khoa Y tế công cộng - Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Bên cạnh đó, PGS-TS-BS Lê Thị Phương Mai cũng giải đáp cụ thể hàng loạt các thắc từ khách hàng như: “Hiện nay, trên thị trường có bán 1 số loại thuốc nói là có thể phòng được bệnh Covid-19. Điều đó có đúng không?”; “Tôi có nên mua máy đo ô xy, máy tạo ô xy, máy thở không?”; “Tôi bị cao huyết áp, tiểu đường có tiêm được vắc xin Covid-19 không? Nếu được thì nên tiêm loại nào?”...

Đại dịch Covid-19 kéo dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân mà còn tác động nặng nề đến hoạt động kinh doanh. Hàng loạt người dân thất nghiệp, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, gặp khó khăn dẫn đến phá sản, giải thể.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2021, có 70.209 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 6 tháng đầu năm là 35.607 doanh nghiệp, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020. Có 9.942 doanh nghiệp đã giải thể trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp này, có gần 20% (1.953 doanh nghiệp) trước đó đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (*1)

Doanh nghiệp tạm ngưng họat động hoặc phá sản dẫn đến nhiều người thất nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý 2/2021 gần 1,2 triệu người, tăng 87,1 ngàn người so với quý trước. Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2 là 2,62%, tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,36% (*2)

Trước những thách thức về kinh tế, ông Phan Thanh Tùng - Giám đốc huấn luyện FWD Việt Nam đã chia sẻ những giải pháp để tháo gỡ khó khăn về tài chính cho khách hàng trong mùa dịch nói riêng và trong cuộc sống nói chung cũng như giải đáp nhiều câu hỏi của khách hàng liên quan đến vấn đề này.

FWD là tập đoàn bảo hiểm hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia. Năm 2016, FWD chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và hiện là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất thị trường Việt Nam. Với tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”, FWD là công ty bảo hiểm khác biệt, mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng.

Trong khi đó, trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Nam A Bank đã có những phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng. Với phương châm “đẩy mạnh kinh doanh gắn liền với hoạt động cộng đồng”, Nam A Bank thường xuyên triển khai các chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhằm đồng hành cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Riêng với các hoạt động chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, Nam A Bank đã trao tặng 5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19; Đồng hành cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) trao tặng hàng trăm tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận phòng chống dịch; Trao tặng hơn 350 triệu đồng mua vắc xin thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Liên đoàn Lao động TP.HCM phát động…

